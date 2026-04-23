A- A+

VAGAS CNH Social: Recife abre inscrições para 300 vagas do programa que oferta habilitação gratuita Vagas também seguem a mesma distribuição da edição anterior: são 125 para a categoria A (motocicleta), 125 para a categoria B (automóvel) e 50 à mudança de categoria

Foram abertas as inscrições para 300 vagas do Programa CNH Social Recife. O anúncio foi feito por meio de edital disponível na edição desta quinta-feira (23) do Diário Oficial do Recife. O projeto oferece Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade social na capital pernambucana.

As inscrições seguem até 13 de maio, e, assim como na edição anterior, podem ser feitas pela plataforma Conecta Recife ou pelo site oficial do programa.

As vagas também seguem a mesma distribuição da edição anterior: são 125 para a categoria A (motocicleta), 125 para a categoria B (automóvel) e 50 à mudança de categoria.

No comunicado oficial, o prefeito do Recife, Victor Marques, destacou que o edital traz uma novidade: pontuação extra para trabalhadores de aplicativo, como entregadores, de acordo com o tempo de atuação que tiverem nas plataformas.

“Estamos abrindo mais 300 vagas, cumprindo nosso compromisso com um programa que já é um sucesso. A prioridade continua sendo para quem está no CadÚnico", completou.

Como funciona

O programa, segundo a prefeitura, cobre integralmente todas as etapas do processo de habilitação. O processo inclui taxas do Detran/PE, exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, além de um reteste gratuito em caso de reprovação.

"Como diferencial, os beneficiários também terão acesso a um curso de letramento digital, tutoria pedagógica para a prova teórica e conteúdos formativos voltados à educação no trânsito", afirmou a gestão, em comunicado oficial.

Programa oferece emissão da Carteira Nacional de Motorista (CNH) de forma gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade social. - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O processo seletivo será baseado em critérios de pontuação que consideram a vulnerabilidade social dos candidatos. Terão prioridade pessoas negras, indígenas, com deficiência (PCD), mulheres em situação de violência atendidas pela rede municipal, mulheres chefes de família, pessoas desempregadas e trabalhadores informais, incluindo profissionais de aplicativo.

Também serão considerados fatores como renda familiar per capita e composição familiar. Em caso de empate, terão prioridade mães e pais atípicos, grupo que conta com reserva de 10% das vagas, conforme previsto em lei municipal.

Requisitos e documentos necessários

O programa tem, ainda, alguns requisitos para participação. Confira abaixo:

Residir no Recife

Ter 18 anos ou mais

Estar inscrito no CadÚnico com última atualização há no máximo 24 meses

Ser alfabetizado

Não possuir impedimentos legais

Ter CNH válida (somente para adição)

No ato de inscrição também é preciso enviar uma série de documentos comprovando o pedido. Confira todos abaixo:

RG ou CNH

CPF

Comprovante de residência ≤ 90 dias (se necessário)

Documentos de comprovação de grupo prioritário

Para adição: CNH válida da categoria anterior

Documentos comprobatórios (no caso de pertencer a grupo prioritário)

Atividade remunerada

Em todas as modalidades, inclusive, é possível incluir a observação EAR (Exerce Atividade Remunerada). Segundo a prefeitura, o objetivo do mecanismo é ampliar a inserção no mercado de trabalho, com foco em atividades como transporte por aplicativo e entregas.

O custeio das taxas de inclusão da EAR, no entanto, é voltado apenas para candidatos que estejam obtendo a primeira habilitação na categoria B ou realizando a adição à modalidade.

O resultado final do edital para convocação dos selecionados será divulgado no dia 2 de julho deste ano. Todo o processo poderá ser acompanhado pelo Conecta Recife.

Confira, abaixo, as principais datas do cronograma.

Inscrições: 23/04/2026 a 13/05/2026

Publicação das inscrições: até 30/05/2026

Período para interposição de recursos às inscrições: 30/05/2026 a 02/06/2026

Divulgação do resultado preliminar: 23/06/2026

Divulgação do resultado final e homologação: 02/07/2026

Convocação para matrículas dos selecionados: 02/07/2026

Veja também