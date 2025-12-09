A- A+

CARTEIRA DE HABILITAÇÃO CNH Social Recife: prefeitura lança edital de programa que garante habilitação gratuita A previsão é que, no total, o programa atenda até 3 mil pessoas

A prefeitura do Recife lançou o primeiro edital do Programa CNH Social Recife, no último sábado (6), juntamente com a abertura de 300 vagas para habilitação gratuita para inscritos no CadÚnico.

A previsão é que, no total, o programa atenda até 3 mil pessoas, com as vagas distribuídas progressivamente com o decorrer das próximas etapas. Nesta primeira edição serão 125 vagas destinadas a motociclistas (categoria A), 125 para motoristas de automóveis (categoria B), e 50 para mudanças de categoria.

O edital está disponível no Diário Oficial do Recife do último sábado (6). As inscrições já estão abertas e devem ser feitas até o dia 26 de dezembro exclusivamente através do site Programa CNH.

Na plataforma é possível fazer o envio dos documentos solicitados e o acompanhamento das etapas do processo.

“A CNH Social é mais uma política que abre portas para o emprego e fortalece a inclusão produtiva. Em especial para quem trabalha ou quer trabalhar com transporte por aplicativo, poder tirar a habilitação sem custo é um passo decisivo para ampliar renda e mudar de vida”, declarou o prefeito do Recife, João Campos, destacando a geração de oportunidades.

Como o programa funciona

O programa vai arcar com os custos relacionados ao Detran, além de gastos com exames médicos e psicotécnicos, formação teórica e prática e um reteste gratuito. Além disso, os inscritos também terão acesso a capacitação em informática e conteúdos de trânsito.

A secretária de Assistência Social, Pâmela Alves, explica os critérios definidos no edital e fala de inclusão. “Recebem pontuação maior pessoas com deficiência, mulheres chefes de família, pais e mães atípicos, pessoas desempregadas e trabalhadores de aplicativo. Também estabelecemos a reserva de 10% das vagas para pais e mães atípicos, garantindo que famílias que exercem cuidados permanentes tenham prioridade”, disse.

