jornada de trabalho CNSaúde: debate sobre fim da escala 6x1 deve ser tratado com responsabilidade econômica Conforme Breno Monteiro, a alteração abrupta do modelo 6 x 1 no setor de saúde, implicará a necessidade imediata de contratações em um contexto já marcado por escassez de profissionais

O presidente da Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), Breno Monteiro, fez um discurso contra a redução da jornada de trabalho na abertura da 2º Conferência Nacional do Trabalho.

"É natural que a sociedade busque melhores condições de vida para os seus trabalhadores. O setor empresarial reconhece esse objetivo, mas é nosso dever alertar que mudanças estruturais dessa magnitude exigem uma prévia análise técnica", disse Monteiro durante a cerimônia, que tem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Monteiro considerou legítimo o debate sobre reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas, bem como o fim da escala 6 x 1. Porém, argumentou, é preciso que o debate envolva todos os segmentos econômicos e seja tratado com responsabilidade econômica e respeito às realidades setoriais e regionais.

"O debate não é apenas sobre reduzir horas, é sobre retirar flexibilidade da organização no tempo de trabalho. E essa distinção é fundamental. Setores que operam de forma contínua, como a indústria, o comércio, a logística e, especialmente, a saúde, dependem de escalas flexíveis para garantir o funcionamento", declarou o presidente da Confederação Nacional de Saúde.

Conforme Breno Monteiro, a alteração abrupta do modelo 6 x 1 no setor de saúde, implicará a necessidade imediata de contratações em um contexto já marcado por escassez de profissionais, levando a aumento relevante dos custos operacionais, pressão sobre contratos, tanto públicos quanto privados, além de aumento dos planos de saúde.

Ele defendeu que a negociação coletiva seja o caminho prioritário para ajustes na jornada e na escala de trabalho. "A nossa Constituição cidadã de 1988 consagrou a valorização da negociação coletiva e no diálogo entre empresas e trabalhadores, considerando as especificidades de cada setor e de cada região", declarou Monteiro, que foi vaiado pela audiência em diversos momentos de seu discurso.



