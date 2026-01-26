Seg, 26 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda26/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONCURSOS

CNU 2: começa prazo para contestar nota preliminar da prova discursiva

Período termina na terça-feira (27)

Reportar Erro
CNU 2: começa prazo para contestar nota preliminar da prova discursivaCNU 2: começa prazo para contestar nota preliminar da prova discursiva - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Começa nesta segunda-feira (26) o período para interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). O prazo termina na terça-feira (27).

A divulgação da nota preliminar da prova discursiva, acompanhada da disponibilização do espelho de correção, foi feita na última sexta-feira (23).

Ainda de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a divulgação das listas de classificação de candidatos, tanto para vagas imediatas quanto para cadastro em lista de espera, está prevista para 20 de fevereiro.

Leia também

• CNU 2025: resultado e espelho de discursiva são divulgados nesta sexta (23)

• CNU2: termina hoje o prazo para apresentar recurso sobre cotas

• Candidatos a cotas no CNU têm até esta segunda-feira (19) para recorrer de resultado

Coordenado pelo pasta em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e executado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o CPNU conta com 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos federais.

Outras informações sobre o exame podem ser conferidas no endereço oficial.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter