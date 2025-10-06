A- A+

Concursos CNU 2025: candidatos já podem consultar o gabarito preliminar Prazo para interposição de recursos começa nesta terça e termina na quarta-feira

Os gabaritos preliminares das provas objetivas da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) foram disponibilizados na manhã desta segunda-feira. As respostas podem ser consultadas no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) responsável pela organização do certame, na área do candidato.

A divulgação começou por volta das 10h, conforme o cronograma oficial divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Os candidatos devem acessar a área do participante com CPF e senha para visualizar o gabarito do respectivo bloco temático.

Quem identificar inconsistências ou discordar de alguma questão poderá entrar com recurso entre os dias 7 e 8 desta semana, por meio do mesmo portal. As solicitações serão analisadas pela banca, que deve publicar as respostas e eventuais ajustes nas próximas semanas.



As notas finais das provas objetivas e as imagens dos cartões de resposta serão divulgadas em 12 de novembro, junto com a lista de convocados para a prova discursiva, prevista para 7 de dezembro.

De acordo com a ministra da Gestão, Esther Dweck, cerca de 60% dos 760 mil inscritos compareceram aos locais de prova neste domingo — um total de 436,5 mil candidatos. O índice supera a participação registrada na primeira edição do CNU, em 2024, que foi de 46%.

O concurso, conhecido como “Enem dos concursos”, oferece 3.652 vagas em órgãos federais — 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário —, com provas aplicadas em todo o país.

Cronograma do CNU 2025

Divulgação dos gabaritos preliminares: 6/10/2025

Período para recursos: 7 e 8/10/2025

Divulgação das notas finais e cartões de resposta: 12/11/2025

Prova discursiva: 7/12/2025

