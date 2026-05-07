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CONCURSOS

CNU 2025: Nova portaria autoriza nomeação de 172 aprovados

Todas as vagas são de assistentes sociais, médicos e psicólogos

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CNU 2025: Nova portaria autoriza nomeação de 172 aprovadosCNU 2025: Nova portaria autoriza nomeação de 172 aprovados - Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta quinta-feira (7), a Portaria nº 3.845/2026, que a autoriza a nomeação de 172 candidatos aprovados na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

As vagas são para preenchimento de cargos distribuídos nos seguintes órgãos:

Todos esses cargos do CNU 2025 são de nível superior e os nomeados vão atuar, como assistentes sociais, médicos e psicólogos, nos órgãos citados.

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CNU 2025
A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferta 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais.

Os cargos são agrupados em nove blocos temáticos.

Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e 508 de nível intermediário.

As provas foram aplicadas em dois dias de 2025 — a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro — em 228 municípios de todo o país. 

 

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