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CONCURSOS CNU 2025: Nova portaria autoriza nomeação de 172 aprovados Todas as vagas são de assistentes sociais, médicos e psicólogos

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou, nesta quinta-feira (7), a Portaria nº 3.845/2026, que a autoriza a nomeação de 172 candidatos aprovados na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

As vagas são para preenchimento de cargos distribuídos nos seguintes órgãos:

Fundação Nacional de Saúde - Funasa: 28 cargos;

28 cargos; Ministério da Agricultura e Pecuária: 8 cargos;

8 cargos; Ministério da Justiça e Segurança Pública: 8 cargos;

8 cargos; Ministério das Relações Exteriores: 6 cargos; e

6 cargos; e Ministério da Saúde: 122 cargos.

Todos esses cargos do CNU 2025 são de nível superior e os nomeados vão atuar, como assistentes sociais, médicos e psicólogos, nos órgãos citados.

CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferta 3.652 vagas distribuídas em 32 órgãos federais.

Os cargos são agrupados em nove blocos temáticos.

Do total de vagas, 3.144 são de nível superior e 508 de nível intermediário.

As provas foram aplicadas em dois dias de 2025 — a primeira fase em outubro e a segunda em dezembro — em 228 municípios de todo o país.

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