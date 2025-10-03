A- A+

Geral CNU 2025: saiba quais documentos são aceitos em locais de prova Organização recomenda levar cartão de confirmação impresso

No domingo (5), 760 mil candidatos são esperados em 1.294 locais de prova para participarem do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O chamado Enem dos Concursos oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal.

Para realização da prova, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. Também serão aceitos documentos em formato digital, desde que presentados nos aplicativos oficiais com login GOV.BR, como e-Título, CNH Digital e Carteira de Identidade Digital (quando disponível pelo estado emissor). Não serão aceitos prints, PDFs, fotos ou cópias.

São considerados documentos oficiais:

carteiras expedidas pelos Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros Militares;

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.);

passaporte brasileiro;

certificado de reservista;

carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;

carteira de trabalho;

carteira nacional de habilitação.

Não serão aceitos como documentos de identificação:

documentos sem foto

certidões de nascimento

CPF

títulos eleitorais;

carteiras de estudante

carteiras funcionais sem valor de identidade;

Identidade infantil

documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados



Cartão de confirmação

Apesar de não ser obrigatório, a organização recomenda levar o cartão de confirmação impresso no dia da realização das provas para facilitar a localização.

O documento traz endereço completo do local de aplicação das provas, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado.

A organização do certame lembra que o candidato também deve levar caneta de tinta preta ou azul em material transparente, que será usada para preencher o cartão de resposta.

Horários

Neste domingo, as provas terão início às 13h, tanto para quem concorre a cargos de nível superior, quanto para os de nível intermediário (médio e técnico). No entanto, os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).

Provas

A edição de 2025 do concurso unificado terá dois dias de aplicação de provas. A primeira fase, neste domingo (5), será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário. Os candidatos habilitados nessa primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro.

Cronograma

Data da prova objetiva: domingo, 5 de outubro

Nível superior - das 13h às 18h

Nível intermediário - das 13h às 16h30

Os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília.

Divulgação do resultado das provas objetivas e convocação para a discursiva: 12 de novembro.

Prova discursiva: 7 de dezembro.

Verificação de cotas: de 30 de novembro a 8 de dezembro

Resultado final previsto: 30 de janeiro de 2026.

