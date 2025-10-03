Sex, 03 de Outubro

Geral

CNU 2025: saiba quais documentos são aceitos em locais de prova

Organização recomenda levar cartão de confirmação impresso

CNU 2025: saiba quais documentos são aceitos em locais de provaCNU 2025: saiba quais documentos são aceitos em locais de prova - Foto: Marcos Santos/USP Imagens

No domingo (5), 760 mil candidatos são esperados em 1.294 locais de prova para participarem do Concurso Público Nacional Unificado (CNU). O chamado Enem dos Concursos oferece, nesta edição, 3.652 vagas, em 32 órgãos da administração pública federal. 

Para realização da prova, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. Também serão aceitos documentos em formato digital, desde que presentados nos aplicativos oficiais com login GOV.BR, como e-Título, CNH Digital e Carteira de Identidade Digital (quando disponível pelo estado emissor). Não serão aceitos prints, PDFs, fotos ou cópias. 

São considerados documentos oficiais: 

Não serão aceitos como documentos de identificação:  

• Governo anuncia detector de ponto eletrônico no CNU após operação da PF sobre fraude no concurso

• Ministério da Gestão reforça fiscalização no CNU 2025 após operação da PF contra fraudes

• CNU 2025: candidatos devem consultar locais de prova com antecedência


Cartão de confirmação 
Apesar de não ser obrigatório, a organização recomenda levar o cartão de confirmação impresso no dia da realização das provas para facilitar a localização.  

O documento traz endereço completo do local de aplicação das provas, horário de apresentação, número de inscrição e informações adicionais, como atendimento especializado ou uso de nome social, quando solicitado. 

A organização do certame lembra que o candidato também deve levar caneta de tinta preta ou azul em material transparente, que será usada para preencher o cartão de resposta.  

Horários  
Neste domingo, as provas terão início às 13h, tanto para quem concorre a cargos de nível superior, quanto para os de nível intermediário (médio e técnico). No entanto, os portões de todos os locais de aplicação serão fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, às 12h30, observado o horário oficial de Brasília (DF).    

Provas   
A edição de 2025 do concurso unificado terá dois dias de aplicação de provas. A primeira fase, neste domingo (5), será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário. Os candidatos habilitados nessa primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro. 

Cronograma 

