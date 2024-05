CNU: Governo informa que data de aplicação das provas está mantida

O Ministério da Gestão e da Inovação informou nesta quinta-feira que "está mantida em todo o país a aplicação das provas" do Concurso Nacional Unificado (CNU) no próximo domingo, dia 5 de maio.

Em meio às fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o governo havia dito anteriormente que acompanhava a situação.

Agora, descarta qualquer mudança de data.

"O Governo Federal envidará todos os esforços para garantir, no Rio Grande do Sul, a participação dos candidatos, em diálogo com as autoridades federais, estaduais e municipais competentes. Quaisquer atualizações serão informadas pelos canais oficiais do Ministério".