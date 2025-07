"CNU para professores" reúne concursos de 1,5 mil cidades e 22 estados; veja a lista completa

A- A+

A Prova Nacional Docente (PND), espécie de "Concurso Nacional Unificado (CNU) dos professores", vai servir para concursos de 1,5 mil prefeituras e de 22 estados. A lista completa você encontra no site do Ministério da Educação.

Elas poderão optar por utilizar o teste como etapa única ou como uma fase de seleção em seus concursos públicos ou processos simplificados de contratação de professores.

O teste servirá para avaliar profissionais recém-formados, mas também como um concurso unificado de estados e municípios que aderiram ao projeto.

A adesão é uma manifestação de interesse, e a rede que pretende utilizar a PND para ingresso de professores já em 2026 regulamentará o seu uso nas seleções de professores previstas, por meio da publicação de edital ou ato normativo.

Alunos de Licenciaturas e Pedagogia que estão se formando são obrigados a fazer a prova mesmo em cidades que não aderiram ao teste. Isso porque eles precisam ter a formação avaliada. Todos os formandos serão inscritos pelos próprios coordenadores de curso e poderão utilizar as notas nos concursos disponíveis.

Já os professores que formados poderão se inscrever a partir da semana que vem, entre 14 a 25 de julho. A data de aplicação da prova (26 de outubro).

Adesões

As redes estaduais que aderiram à iniciativa foram Acre, Amapá, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Prefeituras de estados que não aderiram à prova também estão na lista já que elas têm autonomia para contratar seus próprios professores. No entanto, as escolas estaduais desses locais não usarão a PND para selecionar seus profissionais.

No Rio de Janeiro, por exemplo, o estado não aderiu à prova e a prefeitura, sim. Já em São Paulo, tanto a rede estadual, quanto a municipal utilizarão a PND para escolher os professores. A lista ainda tem outras 16 capitais, como Belo Horizonte, Florianópolis, Salvador, Recife, Goiânia e Belém.

Regras da prova

Quem já é formado pode se inscrever na prova a qualquer momento da carreira. Para esse público, o teste servirá como um concurso público unificado da mesma forma que o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) funciona para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) na escolha de quem será aprovado nas universidades.

Isso significa que um professor da Região Sul, por exemplo, poderá concorrer a qualquer vaga do país que esteja disponibilizada por estados e municípios na PND. Mais de 1,2 mil municípios e pelo menos 15 estados já decidiram que vão utilizar a prova ao menos como a primeira etapa de seleção de seus concursos. Entre eles, estão redes importantes, como a da cidade do Rio e as do estado e município de São Paulo.

— O MEC está fazendo a prova, mas as vagas dos concursos não são nossas. São dos estados e municípios. Por isso é fundamental que eles estejam aderindo, como estamos vendo — afirmou o diretor de Avaliação da Educação Superior do Inep, Ulysses Tavares Teixeira.

Formato da prova

O edital também define que a prova terá cinco horas e meia de duração. Ela será composta por 30 questões de múltipla escolha com conteúdos transversais pedagógicos comuns a todas as áreas e mais uma discursiva para avaliar clareza, coerência, estratégias argumentativas, vocabulário e gramática.

Além disso, haverá mais 50 questões de múltipla escolha envolvendo situações-problema e estudos de caso de cada área específica. Nessa lista, estão Pedagogia e as licenciaturas de Artes Visuais, Biologia, Ciências Sociais, Computação, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Português, Letras Português e Espanhol, Letras Português e Inglês, Letras Inglês, Matemática, Música e Química.

O novo modelo passa a ser aplicado anualmente — diferentemente do Enade, que era realizado a cada três anos — e conseguirá apontar quais profissionais e quantos conseguiram atingir um parâmetro de desempenho mínimo esperado.

Veja o calendário para a PND:

Solicitação da isenção da taxa de inscrição: 30 de junho a 4 de julho.

Resultado da solicitação de isenção: 7 de julho.

Inscrição: 14 a 25 de julho.

Pagamento da taxa de inscrição: 14 a 31 de julho.

Solicitação de tratamento pelo nome social e de atendimento especializado: 14 a 25 de julho.

Aplicação das provas: 26 de outubro.

Divulgação das versões preliminares do gabarito das questões objetivas e do padrão de resposta da questão discursiva: 28 e 29 de outubro.

Recurso da versão preliminar do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva: 28 a 29 de outubro.

Divulgação final do gabarito e do padrão de resposta da questão discursiva: 11 de novembro.

Divulgação da correção preliminar da resposta da questão discursiva: 25 de novembro.

Recurso da correção da resposta da questão discursiva: 25 e 26 de novembro.

Divulgação do resultado final da Prova Nacional Docente (PND): 10 de dezembro.

