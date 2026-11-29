Coalizão liderada pela Arábia Saudita pede evacuação de porto controlado pelos houthis no Iêmen
O grupo havia ameaçado atacar portos sauditas em represália, incluindo o de Jidá, às margens do Mar Vermelho
A coalizão liderada pela Arábia Saudita, que combate os houthis, pediu neste domingo (29) a evacuação de um porto iemenita, o que levou o grupo pró-Irã a ameaçar atacar alvos sauditas em represália.
Nas últimas semanas, a coalizão fez vários anúncios semelhantes, alertando os civis para que evacuassem o local antes de supostos ataques.
"O Comando das Forças Conjuntas da Coalizão pede aos civis que evacuem o porto de Ras Isa, conforme indicado no mapa de localização, para sua própria segurança", publicou o porta-voz, Turki al-Malki, na rede social X, acompanhado de uma imagem do porto.
Mais tarde, a emissora Al Masirah, ligada aos houthis, informou sobre um ataque saudita contra o porto, sem fornecer detalhes.
Antes dessa informação, o grupo havia ameaçado atacar portos sauditas em represália, incluindo o de Jidá, às margens do Mar Vermelho.
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"As forças armadas anunciam que o porto de Jidá e todos os portos inimigos sauditas na costa do Mar Vermelho serão alvos de nossas forças", publicou no X o porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, que também pediu uma evacuação imediata.
Horas antes, a coalizão informou a interceptação de um míssil balístico que seguia em direção à capital saudita, Riade; moradores da cidade relataram ter ouvido uma forte explosão durante a noite.
A guerra civil no Iêmen voltou a se intensificar em julho, pondo fim a uma trégua de vários anos iniciada em 2022.
Os combates se intensificaram a partir de setembro. Os houthis obtiveram avanços territoriais significativos e se aproximaram da sede temporária do governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional, em Áden.
O conflito gerou uma das piores crises humanitárias do mundo.