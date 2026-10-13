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Guerra no Oriente Médio Coalizão liderada por Riade pedirá saída de civis de parte da capital do Iêmen "Em breve emitiremos um alerta para que os civis deixem um local em Sanaa, com o objetivo de realizar uma operação especial", anunciou no X o porta-voz da coalizão, general Turki al Maliki

A coalizão liderada pela Arábia Saudita anunciou nesta terça-feira (13) que pedirá "em breve" que os civis abandonem uma área de Sanaa antes de uma operação na capital do Iêmen, controlada pelos houthis.

"Em breve emitiremos um alerta para que os civis deixem um local em Sanaa, com o objetivo de realizar uma operação especial", anunciou no X o porta-voz da coalizão, general Turki al Maliki.

سنصدر بعد قليل انذار للمدنيين بإخلاء موقع بصنعاء بهدف تنفيذ عملية نوعية. — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 13, 2026

Pouco depois, os houthis advertiram a Arábia Saudita contra qualquer ataque à capital iemenita.

"As Forças Armadas iemenitas advertem o inimigo saudita de que qualquer ataque à capital, Sanaa, será respondido de maneira forte e dolorosa na capital inimiga", afirmou no X o porta-voz militar do movimento pró-iraniano, Yahya Saree.

Os houthis, que controlam boa parte do Iêmen e estão há mais de uma década em conflito com a Arábia Saudita, lançaram no fim de semana uma onda de ataques, que representou uma nova escalada.

No domingo, uma pessoa morreu em um ataque contra o aeroporto internacional de Riade, horas depois de outro ataque reivindicado pelos houthis, que matou 13 pessoas e deixou mais de 300 feridos.

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