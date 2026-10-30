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Guerra no Oriente Médio Coalizão saudita afirma que interceptou drone houthi na região de Meca Neste mês, a Arábia Saudita tem sido alvo de bombardeios constantes por parte dos combatentes iemenitas, incluindo um ataque contra o aeroporto internacional de Riade, o mais violento sofrido pelo país em muitos anos

A coalizão liderada pela Arábia Saudita, que luta contra os houthis do Iêmen, anunciou nesta sexta-feira (30) que interceptou um drone lançado pelo grupo pró-Irã na direção da região da cidade sagrada de Meca.

"Um drone lançado pela milícia terrorista houthi foi interceptado e destruído na região de Meca", escreveu a aliança na rede social X.

Por sua vez, um porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, chamou a declaração de Riade de "invenção enorme e atroz".

Neste mês, a Arábia Saudita tem sido alvo de bombardeios constantes por parte dos combatentes iemenitas, incluindo um ataque contra o aeroporto internacional de Riade, o mais violento sofrido pelo país em muitos anos.

O Irã negou qualquer ligação com os ataques de seus aliados, depois que o reino petrolífero acusou Teerã de estimular a escalada houthi.

Após uma trégua instável de quatro anos, os combates foram retomados no Iêmen em julho, poucos meses após o início do conflito entre Estados Unidos e Irã, que deixou toda a região em uma crise.

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