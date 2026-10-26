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Guerra no Oriente Médio Coalizão saudita anuncia ataque contra instalação de mísseis houthis Reino petrolífero também se viu obrigado a adiar, nesta semana, uma importante conferência de investimentos conhecida como "Davos do deserto", e a transferir o rali Dakar 2027 para outra sede ainda não definida

A coalizão militar liderada pela Arábia Saudita anunciou nesta segunda-feira (26) a destruição de vários lançadores de mísseis dos houthis do Iêmen, depois que os combatentes apoiados pelo Irã reivindicaram um novo ataque contra o aeroporto internacional de Riade.

O ataque da coalizão que luta contra os houthis aconteceu um dia após a capital saudita ter sido sacudida por explosões, o que levou as autoridades a enviar mensagens de texto alertando a população sobre uma "ameaça aérea hostil".

O porta-voz da coalizão internacional de apoio ao governo do Iêmen, Turki Al Maliki, escreveu no X que a operação destruiu quatro lançadores de mísseis balísticos, assim como um depósito de mísseis e túneis utilizados pelos houthis, que controlam grande parte do Iêmen.

A operação "se concentrou em cortar as linhas de abastecimento da milícia houthi entre zonas sob seu controle", acrescentou o porta-voz.

Um dia antes, a Arábia Saudita precisou fechar o aeroporto da capital devido aos ataques dos houthis.

O reino petrolífero também se viu obrigado a adiar, nesta semana, uma importante conferência de investimentos conhecida como "Davos do deserto", e a transferir o rali Dakar 2027 para outra sede ainda não definida.

A Arábia Saudita, principal exportador de petróleo do mundo, lidera uma coalizão militar que apoia desde 2015 o governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional e luta contra os houthis, aliados do Irã.

Os combates foram retomados em julho após o colapso de uma trégua de quatro anos, abrindo uma nova frente de batalha no conflito no Oriente Médio entre Estados Unidos e Irã e, desde então, o reino sofreu uma série de bombardeios.

O porta-voz militar dos houthis, Yahya Saree, afirmou no X que "as Forças Armadas iemenitas realizaram três operações militares com dezenas de mísseis balísticos" e disse que o ataque contra o aeroporto "atingiu seu objetivo".

نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت تحشيدات العدو السعودي ومخازن أسلحته في منطقة صلاح الدين بمحافظة عدن ومنطقة الوهط بمحافظة لحج وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من تلك التحشيدات وتم تدمير وإحراق عدد من الآليات ومخازن الأسلحة التابعة لهم والتى يشرف عليها الضابط السعودي بدر الحربي. — العميد/ يحيى سريع (@Yah_Saree) October 26, 2026

O porta-voz acrescentou que também atacaram a base aérea Rei Khalid, em Khamis Mushait, no sudoeste, e uma base naval em Jizan, perto da fronteira com o Iêmen.

A retomada das operações no aeroporto aconteceu enquanto várias explosões sacudiam Riade no início da manhã de domingo, depois que os moradores receberam um alerta sobre uma ameaça contra a cidade.

Os combatentes houthis lançaram uma série de ataques contra o aeroporto, incluindo um bombardeio que matou 13 pessoas no início do mês, o ataque com o maior número de vítimas em mais de uma década no reino.

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