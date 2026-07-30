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crimes Cobertura onde Elize Matsunaga esquartejou o marido é colocada à venda por R$ 2,8 milhões em SP Ao todo, são cinco suítes, quatro vagas de garagem, banheira de hidromassagem, churrasqueira e piscina privativa. Conforme anúncio, o imóvel tem condomínio mensal de R$ 6.087 e IPTU de R$ 19,3 mil por ano

A cobertura triplex onde Elize Matsunaga matou e esquartejou o marido, Marcos Matsunaga, foi colocada à venda por R$ 2,8 milhões. O imóvel está localizado na Vila Leopoldina, na zona Oeste de São Paulo. O crime aconteceu em 2012. O Estadão tentou contato com a defesa de Elize, que ainda não respondeu.

O anúncio, publicado há um mês em um site de compra e venda de imóveis, mostra a cobertura que foi construída nos anos 1990. O imóvel é uma junção de dois apartamentos em um só, um dos poucos do tipo no condomínio da Rua Carlos Weber. Ao todo, são cinco suítes, quatro vagas de garagem, banheira de hidromassagem, churrasqueira e piscina privativa. Conforme anúncio, o imóvel tem condomínio mensal de R$ 6.087 e IPTU de R$ 19,3 mil por ano.

Foi em uma das salas da cobertura, que tem vidros antirruído, do apartamento de 340 m² que Marcos Matsunaga levou um tiro na cabeça. Depois, Elize arrastou o corpo do empresário por 12 metros, até um quarto, onde ocorreu o esquartejamento.

Semanas após o crime, Elize voltou ao apartamento acompanhada do delegado Mauro Gomes Dias, que fez a reconstituição dos fatos. "Fizemos o teste com o luminol no local indicado e encontramos vestígios de rastro de sangue. Outro reagente químico comprovou que era sangue humano", disse o perito Ricardo da Silva Salada, do Núcleo de Perícia de Crimes Contra a Pessoa do Instituto de Criminalística (IC) à época.

O marido, Marcos Matsunaga, era também fotógrafo amador e um grande conhecedor de vinhos. Segundo os vizinhos do prédio onde ele morava, ouvidos pelo Estadão na época do crime, era uma pessoa discreta e simpática.

Relembre o crime

Elize Matsunaga matou com um tiro na cabeça o marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, dono da indústria de alimentos Yoki, em maio de 2012, no apartamento do casal, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Em seguida, ela esquartejou o corpo, colocou as partes em sacos e usou seu carro para espalhar os pedaços em uma região de mata em Caucaia do Alto, em Cotia, na Grande São Paulo.

Durante a investigação, Elize confessou o crime e alegou que o marido a agredia e a traía. Condenada inicialmente a 19 anos e 11 meses de prisão, seu advogado entrou com recurso e, em 2019, ela teve a pena reduzida para 16 anos e 3 meses por ter confessado o crime. Em maio de 2022, após cumprir dez anos de prisão e registrar bom comportamento na Penitenciária Feminina de Tremembé, ela obteve a progressão para o regime aberto.

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