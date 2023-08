Cobertura vacinal em Pernambuco é considerada grave, aponta pesquisa do TCE

A- A+

O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) divulgou os resultados da Fiscalização Ordenada 2023, na manhã desta terça-feira (22).

Os dados investigam os níveis de cobertura vacinal nas 184 cidades que formam o Estado e são referentes às quatro principais imunizações para crianças de zero a um ano de idade: Peneumocócica, Tríplice Viral, Pentavalente e Poliomielite.

Os resultados não são positivos, pois, segundo esse levantamento, a situação da cobertura vacinal em Pernambuco é grave. Isso quer dizer que apenas 38,6% do Estado estão em um nível adequado de imunização.

Para atingir o grau satisfatório, é preciso ter 95% ou mais, índice que nenhum município atingiu.

A situação moderada foi atingida por 38% das cidades, enquanto 12,5% chegaram ao nível de satisfatório. Em 10,9%, a situação é grave.

Para chegar à conclusão, foram necessários 40 dias de investigação. As equipes de auditoria do Departamento de Controle Externo Regional do TCE visitaram 1.662 unidades básicas de saúde em todas as cidades, observando itens como equipamentos, estrutura física, armazenamento de vacinas e profissionais envolvidos.

O analista de Controle Externo do TCE, Rodrigo Muta, conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco e destacou que um agravante para essa diminuição da cobertura vacinal é que as gestões municipais não estão procurando as crianças com cartões de vacina atrasados para atualizar.

Rodrigo Muta, analista de controle externo do TCE| Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco

"Observamos que o agente comunitário de saúde não realiza visita para agendar a vacina que a criança precisa tomar. As ações de vacinação em creches e escolas também não estão sendo feitas em muitas cidades. Às vezes, os pais não levam os filhos para vacinar por questões de trabalho, porque não podem se ausentar, ou até mesmo por falta de interesse. É importantíssimo que o município realize ações para vacinar no ambiente escolar", disse.

O presidente do TCE, Ranilson Ramos, alegou que os prefeitos das cidades foram notificados pelo TCE, por meio de Ofícios de Ciência de Falhas ou de Alertas de Responsabilização, sobre as providências que precisam ser tomadas nas unidades de saúde.

Ranilson Ramos, Presidente do TCE-PE | Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco

"Vamos fazer um relatório a cada um desses gestores, pedindo a eles explicação para aquilo que foi achado como irregularidade e vamos dar a ele um prazo para que ele se enquadre e cumpra o protocolo nacional do programa de imunização", destacou.

Ranking

Segundo o levantamento, 23 municípios se enquadram no nível satisfatório da execução do Programa Nacional de Imunização (PNI). Outros 70 são considerados moderados, 71 são graves e 20 cidades estão em situação crítica.

A melhor cobertura vacinal do Estado se encontra em Santa Cruz, no Agreste, que tem 92,91%, com status de satisfatório. A capital, Recife, se encontra num nível mais moderado, com 84,96%.

A posição mais crítica fica com Chã de Alegria, na Mata Norte, que tem apenas 33,64%.

Veja imagens das condições de algumas unidades de saúde vistoriadas



Pandemia deve ter agravado baixa de vacinação

De acordo com o TCE, o déficit local de imunização foi agravado pelas restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

Pernambuco acompanhou o cenário de queda nacional, ficando, desde 2016, abaixo da meta estabelecida pelo Plano Estadual de Saúde 2020-2023, que era imunizar 95% das crianças de zero a um ano.

Precariedade

Em 53% das cidades, os auditores constataram falta de vacinas como Pentavalente, Pneumocócica 10 valente, Poliomielite e Tríplice Viral, em pelo menos uma unidade de saúde vistoriada.

A deficiência na capacitação dos profissionais envolvidos foi observada em 68% dos municípios. Em 32% deles, não é feita vacinação em creches e escolas; e outras 15% não fazem campanha de conscientização vacinal.

Em relação à estrutura física, em 80% das unidades de saúde, as salas não contam com itens obrigatórios, como, por exemplo, maca, bancada, termômetro para caixa térmica e pia de lavagem.

A vistoria apontou ainda que, em 74% das instituições visitadas, o armazenamento de imunizantes é feito em geladeiras domésticas.

Dos equipamentos de refrigeração, 62% não possuem manutenção periódica, e em 72%, não existe gerador para garantir a conservação em caso de falta de luz. Metade das salas avaliadas não é supervisionada pela gestão de saúde dos municípios.

Como denunciar?

Caso a população note ou veja alguma irregularidade relacionada à vacinação, o Tribunal de Contas de Pernambuco colocou à disposição a Ouvidoria do TCE, através do 0800.081.1027. A ligação é gratuita e o denunciante pode pedir sigilo.

