Jiboia

Jiboia volta a aparecer no Parque das Graças, na Zona Norte do Recife

Em um vídeo registrado por moradores, a jiboia aparece no galho de uma árvore.

Jiboia em galho de árvore na Zona Norte do Recife - Foto: reprodução/vídeo

Uma jiboia foi vista por transeuntes e moradores da área da Avenida Beira Rio Eduardo Campos e Parque das Graças, entre as pontes da Torre e Capunga, na Zona Norte do Recife, nessa sexta-feira (22). Foi o terceiro registro da cobra nos últimos 10 dias.

O animal tem cerca de dois metros e foi vista nos galhos uma das árvores, próxima dos bancos e mesas do parque.

Em um vídeo registrado por moradores, a jiboia aparece no galho de uma árvore. De acordo com a Prefeitura do Recife, a jiboia não oferece risco aos humanos.

No último dia 10, o animal havia sido visto no parque, mas não pôde ser resgatado pela brigada ambiental pois havia acabado de se alimentar. Manejar uma cobra de "barriga cheia" pode fazer com que o bicho regurgite o alimento, sofrendo grande estresse.

De acordo com a Prefeitura do Recife, responsável pelo Parque das Graças , quando as equipes do município chegaram ao local, a cobra não tinha sido mais localizada.

Até o momento da publicação desta matéria, a Folha de Pernambuco não recebeu resposta da prefeitura se o réptil havia sido resgatado.

