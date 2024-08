A- A+

CONDENAÇÃO Coca-Cola é condenada a pagar US$ 6 bilhões por evasão fiscal Condenação contabilizar incorretamente suas vendas no exterior entre 2007 e 2009

A Coca-Cola foi condenada a pagar cerca de US$ 2,7 bilhões (15,3 bilhões de reais) em impostos nos EUA, ou cerca de US$ 6 bilhões (34 bilhões de reais) incluindo juros, por contabilizar incorretamente suas vendas no exterior entre 2007 e 2009.

O grupo sediado em Atlanta, Geórgia, disse em um comunicado que pretendia recorrer da decisão proferida na quarta-feira por um tribunal fiscal federal.

Em um documento da bolsa de valores arquivado em 29 de julho, o grupo declarou que seria reembolsado se obtivesse satisfação no recurso.

