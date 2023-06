'Cocaína de morango': conheça os efeitos e perigos da droga que virou febre na Espanha

A- A+

A cocaína rosa ou cocaína de morango é popularmente conhecida na Espanha como “rosada, tusi, nexus” ou “eros”. Sua venda e uso está preocupando as autoridades locais. O pó geralmente é uma mistura de cetamina, MDMA, comprimidos de cafeína triturados e outras substâncias, como LSD, além de corantes e aromatizantes que dão cor e cheiro de morango. Apesar do nome, nem sempre há cocaína da composição do pó.

A polícia da Espanha emitiu um alerta sobre o coquetel de drogas potencialmente mortal que tem sido vendido por cartéis em cidades turísticas. Apesar de encontrada em todo o país, o pó circula principalmente em locais badalados, com Maiorca ou Ibiza. De acordo com o policial Hermelo Molero, o produto é "altamente perigoso".

Os perigos e os efeitos da droga dependem da proporção de substâncias usadas na sua formulação e também do que é consumido pelo usuário junto com o pó.

"Por exemplo, se uma pessoa inala uma mistura rica em cetamina e também bebe álcool, os efeitos depressivos de ambas as substâncias serão intensificados. Isso pode levar à perda de coordenação, sedação e desmaios. Se o ecstasy predominar, sua combinação com álcool aumenta a desidratação do corpo e aumenta o risco de insolação", aponta uma reportagem do jornal espanhol El Pais sobre a droga.

Claudio Vidal, diretor do serviço de monitoramento de drogas na Espanha, alertou que alucinógenos podem ser misturados à droga, como LSD, e o corante e o aromatizante são usados para tornar a inalação do pó “menos desagradável”.

Ele ressaltou que, em alguns casos, mesmo doses pequenas causam danos cerebrais. É comum que a substância provoque ataques de pânico, perda de equilíbrio que pode causar quedas e até problemas na bexiga. Somado a isso, os efeitos do LSD, afirmou, são “problemáticos”, porque “nunca se sabe a quantidade que vai afetar o seu corpo”.

O uso da cocaína rosa pode desencadear uma overdose, provocando uma sobrecarga cardíaca e podendo levar à morte.

