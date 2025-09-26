Cocaína em sacas de café: PF apreende meia tonelada da droga no Porto do Rio
Investigações apontam que entorpecente teria como destino final um porto na Europa, de onde seria distribuído por organizações criminosas transnacionais
A Polícia Federal apreendeu, na tarde desta quinta-feira, cerca de meia tonelada de cocaína no Porto do Rio de Janeiro. A droga estava escondida numa carga de exportação de sacas de café e foi localizada ocorreu durante uma fiscalização de rotina em contêineres destinados ao mercado internacional. Os indícios apontam que o entorpecente teria como destino final um porto na Europa, de onde seria distribuído por organizações criminosas transnacionais. A ação teve o apoio da Receita Federal.
A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ) e contou com o apoio de cães farejadores, que sinalizaram a presença da cocaína na carga. A droga foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os trâmites legais.
A ação fez parte da Operação Redentor 2, que está inserida na Missão Redentor, um esforço permanente da PF para desarticular organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro.