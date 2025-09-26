Sex, 26 de Setembro

Rio de Janeiro

Cocaína em sacas de café: PF apreende meia tonelada da droga no Porto do Rio

Investigações apontam que entorpecente teria como destino final um porto na Europa, de onde seria distribuído por organizações criminosas transnacionais

Polícia FederalPolícia Federal - Foto: Policia Federal/Divulgação

A Polícia Federal apreendeu, na tarde desta quinta-feira, cerca de meia tonelada de cocaína no Porto do Rio de Janeiro. A droga estava escondida numa carga de exportação de sacas de café e foi localizada ocorreu durante uma fiscalização de rotina em contêineres destinados ao mercado internacional. Os indícios apontam que o entorpecente teria como destino final um porto na Europa, de onde seria distribuído por organizações criminosas transnacionais. A ação teve o apoio da Receita Federal.

A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/PF/RJ) e contou com o apoio de cães farejadores, que sinalizaram a presença da cocaína na carga. A droga foi encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro para os trâmites legais.

A ação fez parte da Operação Redentor 2, que está inserida na Missão Redentor, um esforço permanente da PF para desarticular organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro.

