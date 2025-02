A- A+

DROGA Cocaína: Tratamento com medicamentos da classe do Ozempic reduz sintomas de abstinência, diz estudo Estudo de caso relatado na Itália mostrou que usuários da droga em tratamento com análogos do GLP-1

Um médico da Universidade de Palermo, na Itália, publicou um estudo de caso de um adulto usuário de cocaína que apresentou sintomas de abstinência reduzidos quando recebeu tratamento com medicamentos análogos do GLP-1. Essa é a classe de remédios como Ozempic, Wegovy e Mounjaro.

No estudo de caso publicado na revista científica Journal of Medical Case Reports, o médico Vincenzo Maria Romeo relata o caso de um paciente adulto obeso do sexo masculino com histórico de abuso de cocaína.



De acordo com o médico, o paciente ficou viciado na droga depois de experimentá-la para ver se o ajudaria a perder peso.

Depois de uma avaliação médica padrão, Romeo e sua equipe prescreveram um tratamento com semaglutida - princípio ativo do Ozempic e Wegovy - para a obesidade. Após 12 semanas de tratamento, o paciente retornou à clínica para acompanhamento.

A equipe constatou que o paciente havia perdido aproximadamente 12% do peso corporal, como era esperado.



Mas o paciente também relatou uma redução drástica no desejo por cocaína. Os médicos pediram que ele fizesse uma avaliação psicológica padrão destinada a quantificar o desejo pelo vício. Os resultados mostraram uma redução de 59% nos desejos pela droga.

O paciente também relatou sentir-se mais saudável em geral, com mais energia, menos dores nas articulações e uma perspectiva mais positiva. A única desvantagem foi o desconforto gastrointestinal, um efeito colateral comum e esperado do tratamento com semaglutida e que foi tratado pelos médicos.

Diante do caso, a equipe sugere que pesquisas futuras poderão determinar se as terapias com análogos do GLP-1 podem ser usadas para o tratamento de uma ampla variedade de dependências de drogas. Um estudo recente apontou que a semaglutida é eficaz para conter o desejo por álcool.

Nos últimos anos, as terapias com medicamentos análogo do GLP-1 conquistaram a comunidade médica, pois foram altamente eficazes no tratamento de condições com diabetes e, principalmente, obesidade.

Mais recentemente, os médicos notaram que os pacientes em tratamento para essas condições frequentemente relatavam alívio de desejos que não eram alimentares, como a compulsão para jogar ou beber em excesso, juntamente com a redução do desejo por outras drogas recreativas.

