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educação Cocal dos Alves: como a matemática mudou destino de município do Piauí Professor pioneiro da Obmep destaca papel de docentes

Cocal dos Alves, no sertão do Piauí, é conhecida nacionalmente como a "capital da matemática" pelo desempenho histórico de seus estudantes em competições científicas, principalmente na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep).

O pioneiro local no ensino desse conteúdo é o professor Antonio Cardoso do Amaral que, em 2005, era o único docente de matemática do município, a cerca de 280 km de Teresina. Naquele ano de estreia, ele levou 35 estudantes para a fase final da Obmep e eles conquistaram 17 premiações.

De lá para cá, a evolução foi constante. Os estudantes de Cocal dos Alves já conquistaram cerca de 300 medalhas em 20 anos de participação na competição.

A vida de Antonio Amaral também está diferente e ele já não mora mais em Cocal dos Alves, depois de ter atuado diretamente no acompanhamento e motivação dos alunos nas edições da Obmep, até 2023. Da rotina do giz, quadro, livros e cadernos, atualmente, é professor adjunto do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino no Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

Nesta sexta-feira (20), Antonio Amaral participou do 9º Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática, organizado pela Associação Nacional dos Professores de Matemática na Educação Básica (ANPMat), em São Luís, para testemunhar como as olimpíadas de matemática representam uma oportunidade para estudantes chegarem a universidades de destaque no Brasil e no exterior.

A uma plateia formada por estudantes medalhistas do Maranhão e colegas de sala de aula de todo o país, relatou a transformação educacional que trouxe uma nova realidade econômica e social à pequena Cocal dos Alves e seus 6,3 mil habitantes.



O impacto das bolsas aos medalhistas como a do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC/PIBIC-Jr) permitiu que dezenas de jovens aprofundassem o conhecimento em matemática, desenvolvessem o raciocínio lógico e ingressarem no ensino superior.

Até então, persistia o paradigma de que os jovens de 18 anos precisavam migrar para o Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro), em busca de trabalho, lembrou o professor.

“A escola de Cocal dos Alves passou a competir com esse modelo: os pais passaram a apostar ali, em Cocal, nos estudos do ensino médio de seus filhos aos 17-18 anos para ingressarem na universidade. E a aposta venceu.”

Ele acrescenta que os estudantes começaram a retornar à cidade como professores, engenheiros, enfermeiros e até mesmo médicos, “com condições modificadas e melhoradas para suas famílias.”

O professor Amaral observa que os resultados permanecem porque a cidade incorporou a cultura da educação. “Os alunos já chegam antes do 6º ano [do ensino fundamental 2] conhecendo a Obmep Mirim e sabendo da importância de participar.”

O professor reconhece as críticas às competições escolares – como o risco de exclusão ou frustração de alunos com desempenho abaixo da média – e defende que é preciso maturidade para conduzir o projeto sem que a escola atue apenas em função das provas. Para ele, a Olimpíada é um meio de abrir oportunidades, não um objetivo isolado.

Ele ensina que os bancos de questões das olimpíadas de matemática não servem apenas para treinar competidores com listas de exercícios. Quando bem selecionados e adaptados, os problemas olímpicos funcionam como ferramentas didáticas coletivas para engajar as turmas.

Em entrevista à Agência Brasil, Antonio Cardoso do Amaral, apontou que quem faz a diferença em sala de aula nesta cultura olímpica é a dedicação de um professor.

Agência Brasil: Qual é o segredo do sucesso de Cocal dos Alves em olimpíadas?

Professor Antonio Amaral: Eu dou o protagonismo aos professores. Tudo isso nasceu a partir do momento em que os professores provaram, de fato, que a educação é o caminho viável. A nossa cidade, um lugar pequeno e pobre, pode, pela educação, garantir a virada de chave. Uma vez isso bem compreendido, foram buscadas as alternativas, pelas olimpíadas.

Agência Brasil: Além dos destaques individuais, o senhor relatou retorno para o próprio município.

Professor Antonio Amaral: Temos conseguido utilizar disso para conseguir espaços, acessos, boas formações, o que também ajuda o município, por meio de profissionais que voltam com uma qualificação e se trabalham na cidade. Há tempos, teríamos profissionais de fora, por exemplo, um enfermeiro, um fisioterapeuta ou um dentista. Mas pela educação, a gente tem percebido que eles voltaram e são profissionais do município. Isso os coloca em um lugar muito prestigiado. Torcemos para que esse espírito continue sempre vivo.

Agência Brasil: Qual é o sentimento do senhor ao ver essa transformação econômica-social via educação?

Professor Antonio Amaral: Sinto-me realizado, porque me dediquei por uma causa importante, por algo bom. Fico muito feliz, sobretudo, porque a minha família, os meus dois filhos gêmeos passaram por isso. Eu os ajudei a fazer e eles também foram beneficiados.

Agência Brasil: Qual é a relação dos dois, Sávio e Patrick Saul Amaral, com a matemática?

Professor Antonio Amaral: Meus filhos estudaram desde as etapas de pré-escola, educação infantil até o ensino médio em uma escola pública, encerrado em 2019. Quando eles foram para o ensino superior privado, em 2020, receberam bolsa. Na Fundação Getúlio Vargas (FGV), tornaram-se cientistas de dados e se formaram em matemática aplicada. Hoje, já trabalham na área. Então, eu fico muito orgulhoso de ter sido acometido positivamente por esse efeito.

Realidade transformada

Em 2010, Cocal dos Alves tinha o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,497, bem mais baixo que o indicador da Organização das Nações Unidas do Brasil. Em 2024, o IDHM do país alcançou o valor de 0,805.

Apesar de estar abaixo na média nacional, na matemática, o município piauiense está entre os primeiros do país. A escolaridade da população de 6 a 14 anos é universal (99,58%, em 2022).

O reflexo está no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025. Cocal dos Alves alcançou notas acima das médias estadual e nacional em todas as etapas do ensino.

No principal indicador de qualidade da educação básica no Brasil, o município ocupa o primeiro lugar no Piauí no ensino médio regular da rede estadual (nota 7,2). Em 2023, o município havia registrado 7, o que representa crescimento de aproximadamente 2,9%, em dois anos.

A cidade está agora na expectativa de conquistar bons resultados na 21ª Obmep. Os nomes dos vencedores serão divulgados em 15 de dezembro. A edição deste ano registrou a participação de 18,5 milhões de alunos do Brasil inteiro.

A Obmep é de responsabilidade do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa). Os recursos são do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

*A repórter viajou a convite da Fundação Itaú

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