SAÚDE DO SONO Cochilos à tarde podem limpar o cérebro e melhorar a capacidade de aprendizado, aponta novo estudo Estudo examinou 20 adultos jovens saudáveis em cochilos que duraram, em média, 45 minutos

O cérebro está constantemente ativo durante o dia: novas impressões, pensamentos e informações são processados, fortalecendo as conexões entre as células nervosas (sinapses). Essas conexões sinápticas fortalecidas são uma importante base neural para os processos de aprendizagem.

No entanto, elas também levam à saturação, de modo que a capacidade do cérebro de aprender diminui com o tempo. O sono ajuda a regular essa atividade excessiva novamente, sem perda de informações importantes.

E segundo um novo estudo, um rápido cochilo à tarde pode ajudar o cérebro a se recuperar e melhorar sua capacidade de aprendizado. Publicada na revista NeuroImage e realizada pelo Centro Médico Universitário de Freiburg (Alemanha), dos Hospitais Universitários de Genebra (HUG) e da Universidade de Genebra (UNIGE), a pesquisa mostra que um cochilo de cerca de 45 minutos é suficiente para reorganizar as conexões entre as células nervosas, permitindo que novas informações sejam armazenadas com mais eficácia.

Até agora, sabia-se que esses efeitos ocorriam apenas após uma noite completa de sono.

"Nossos resultados sugerem que mesmo curtos períodos de sono melhoram a capacidade do cérebro de codificar novas informações", afirma o autor principal do estudo, Christoph Nissen.

O estudo examinou 20 adultos jovens saudáveis que tiraram uma soneca ou permaneceram acordados em duas tardes diferentes. A soneca da tarde durou, em média, 45 minutos.

Como não é possível realizar medições diretas nas sinapses em humanos saudáveis, a equipe de pesquisa utilizou métodos não invasivos já estabelecidos, como estimulação magnética transcraniana (EMT) e eletroencefalografia (EEG), para chegar a conclusões sobre a força e a flexibilidade das sinapses.

Os resultados mostraram que, após o cochilo, a força geral das conexões sinápticas no cérebro foi reduzida — um sinal do efeito restaurador do sono. Ao mesmo tempo, a capacidade do cérebro de formar novas conexões melhorou significativamente.

O cérebro estava, portanto, mais bem preparado para aprender novos conteúdos do que após um período de vigília igualmente longo.

"O estudo nos ajuda a entender a importância de até mesmo curtos períodos de sono para a recuperação mental", afirma Kai Spiegelhalder, chefe da Seção de Pesquisa Psiquiátrica do Sono e Medicina do Sono do Departamento de Psiquiatria e Psicoterapia do Centro Médico Universitário de Freiburg.

Segundo ele, um breve cochilo pode ajudar a pensar com mais clareza e a continuar trabalhando com concentração.

Os pesquisadores afirmaram que o estudo pode oferecer uma explicação biológica para o fato de as pessoas geralmente terem um desempenho melhor após um cochilo à tarde. Especialmente em profissões ou atividades que exigem um alto nível de desempenho mental ou físico — como na música, nos esportes ou em áreas críticas para a segurança.

No entanto, eles enfatizam que problemas ocasionais de sono não levam automaticamente a uma queda no desempenho. Em casos de insônia crônica, por exemplo, os sistemas reguladores do ciclo sono-vigília permanecem essencialmente intactos.

