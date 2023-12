A- A+

Av. Agamenon Magalhães Vigilante de famoso restaurante no Derby é assassinado na madrugada desta quinta (14), no Recife Crime diante do Coco Bambu ocorreu por volta das 2h

Vigilante de um famoso resturante no Recife foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (14), diante do estabelecimento, localizado na avenida Agamenon Magalhães, no Derby, região central do Recife.



O crime ocorreu por volta das 3h dessa madrugada no estacionamento do restaurante Coco Bambu, quando o vigilante Claudemir Batista da Silva, de 39 anos, estava largando do expediente no estabelecimento.



De acordo com a Polícia Civil, o assassinato foi registrado por equipe da Força Tarefa de Homicídios na Capital. O vigilante recebeu mais de um tiro e teve sua arma levada.





Segundo o restaurante, inaugurado há menos de dois meses, Claudemir trabalhava em uma empresa terceirizada de segurança que presta serviço ao estabelecimento.



O restaurante "lamentou profundamente a morte do vigilante" e disse estar "contribuindo com as autoridades locais para ajudar na investigação do caso". A Polícia informou que "as investigações seguem até elucidação do crime."



"O Coco Bambu Derby expressa seus sentimentos à família de Claudemir e se colocou à disposição para dar o apoio necessário neste momento de dor", afirmou a casa, em nota enviada à Folha de Pernambuco.

O estabelecimento informou que, "em respeito à memória de Claudemir", que não funcionará nesta quinta para almoço.

