A- A+

CIÊNCIA Coelhos com "tentáculos" brotando de suas cabeças invadem estados dos EUA Dois novos relatos afirmam ter visto animais em localidades diferentes

O avistamento de diversos coelhos com "tentáculos" brotando da cabeça chamou atenção de diversos moradores dos Estados Unidos e viralizou nas redes sociais no ano passado.

Neste mês, novos relatos foram publicados na rede social Reddit, reacendendo a dúvida em relação ao que causa tal aparência nos animais.

O que causa essa aparência nos animais?

Os primeiros avistamentos registrados foram em Fort Collins, no estado do Colorado, em agosto de 2025. E, logo em seguida, o Departamento de Parques e Vida Selvagem do Colorado esclareceu que se tratava de uma infecção pelo vírus do papiloma da cauda de algodão (CRPV), também conhecido como o vírus do papiloma de Shope.

Após infectar os coelhos, o microrganismo causa lesões que se transformam em protuberâncias na cabeça dos animais. O vírus se espalha principalmente por meio de mosquitos e carrapatos, que picam um animal infectado e transmitem a condição.

Um dos sintomas da doença são manchas vermelhas e elevadas na pele do animal, que podem se transformar em verrugas.

Estas, que podem se modificar e virar papilomas queratinizados, ou seja, crescimentos benignos na pele. Por outro lado, em alguns casos, pode vir a se transformar em um carcinoma espinocelular, tipo grave de câncer de pele.

Em junho deste ano, pelo menos dois relatos em locais diferentes afirmam ter visto coelhos com "tentáculos". Um dos avistamentos foi no estado de Minnesota, o outro foi no estado de Wisconsin.

As autoridades de saúde do país ressaltaram, no ano passado, que não existem casos de transmissão do vírus para seres humanos e que o recomendado é manter distância dos animais infectados e deixá-los ir embora.

Veja também