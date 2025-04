A- A+

Empreendedorismo Social Cofundadora do Movimento União BR visita Folha de Pernambuco e destaca ações da entidade Movimento apartidário com abrangência nacional existe desde 2020 e atuou em situações de emergência como a pandemia, chuvas em Pernambuco e no Rio Grande do Sul

A cofundadora do Movimento União BR, Marcella Balthar, visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (30).

A empreendedora social foi recebida pela vice-presidente do jornal, Mariana Costa, e destacou as principais ações que já foram realizadas pelo movimento nacional apartidário e a atuação em Pernambuco.

Mariana Costa, vice-presidente da Folha de Pernambuco, e Marcella Balthar. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

O Movimento União BR foi fundado em março de 2020 e tem presença em todos os estados brasileiros. Nesses cinco anos, mais de 30 milhões de pessoas foram beneficiadas por ações da entidade.

Dentre as principais iniciativas do Movimento União BR, destacam-se ajudas aos povos indígenas Yanomamis; apoio na reconstrução de estados afetados pelo grande volume de chuvas como Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Maranhão e Pernambuco; e a criação de um hub de distribuição de recursos básicos na Romênia para vítimas da guerra da Ucrânia.



De acordo com Marcella Balthar, a articulação em cada estado é um grande diferencial do Movimento União BR.

O projeto é nacional, mas conta com lideranças regionais e mais de 4 mil organizações sociais cadastradas.

"Não é uma instituição de São Paulo ou de Pernambuco que chega no Pará sem saber o que está acontecendo. A gente tem um paraense que é nossa liderança regional com uma rede de apoio. Temos ONGs em todos os estados do Brasil", explicou a empreendedora social durante a visita.

Por opção própria, o Movimento União BR não utiliza recursos oriundos do poder público. As ações da entidade são financiadas através da iniciativa privada, por meio de empresas que fazem doações e, nos momentos de emergência, recebendo doações de pessoas físicas através de campanhas via Pix.

"São várias linhas de atuação do Movimento União BR, mas com muito apoio da população e das empresas privadas que acreditaram no nosso potencial de fazer acontecer", disse.

Atuação em Pernambuco

Pernambuco foi um dos estados que receberam maior suporte do Movimento União BR. Segundo Marcella Balthar, mais de 50 mil pessoas do Recife e outros oito municípios do estado receberam apoio durante as chuvas de 2022.

Com grande expertise no apoio em situações de emergência, a entidade apartidária também está priorizando ações de prevenção no estado.

"Temos procurado prefeituras para entender quais são as demandas emergenciais, de como a gente pode preparar melhor as defesas civis dos municípios. A gente faz com eles se equipem melhor para atender as próximas emergências que estão por vir", ressaltou Marcella.

Ações no Rio Grande do Sul

Há cerca de um ano, o Rio Grande do Sul foi atingido por enchentes que geraram inúmeras consequências. O Movimento União BR teve uma atuação importante no apoio às vítimas e segue auxiliando no trabalho de reconstrução.

O movimento, inclusive, chegou ao Rio Grande do Sul nas chuvas de setembro de 2023, quando foram registrados prejuízos em uma escala menor.

"A gente ainda estava no Rio Grande do Sul quando vieram as chuvas de maio. Com uma intensidade muito maior, uma das grandes emergências dos últimos 50 anos. Através da doação de pessoas físicas por Pix e de empresas, a gente conseguiu levantar um montante para apoiar o estado", lembrou a cofundadora do Movimento União BR.

Em praticamente um ano de ações, mais de 390 mil pessoas de 83 municípios foram beneficiadas numa arrecadação junto à iniciativa privada que ultrapassou R$ 80 milhões.

O apoio contou com 1,5 milhão de refeições nutritivas desidratadas, além de doação de água, cestas básicas, kits de higiene, cobertores e colchões. Quarenta mil atendimentos médicos foram feitos com serviços de enfermagem, consultas e odontologia.

O Movimento União BR segue atuante no estado do Sul do país apoiando a reconstrução.

"A gente reformou mais de 200 escolas. Pisos, quadros, telhados, tudo que a chuva tinha estragado. Equipamos diversas cozinhas das escolas. E estamos construindo, neste momento, 116 habitações com a meta de entrega de até 500 habitações", destacou.

