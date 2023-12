Coisa de louco? Cumprimentar estranhos na rua aumenta os níveis de felicidade pessoal, afirma estudo

A- A+

Psicólogos da Universidade Sabanci, na Turquia e pesquisadores da Universidade de Sussex, no Reino Unido, descobriram que cumprimentar estranhos na rua podem levar a uma maior satisfação com a vida. Para este estudo, os investigadores enviaram e receberam questionários perguntando primeiro às pessoas na Turquia e depois no Reino Unido, sobre interações momentâneas recentes, ou mesmo conversas, com estranhos.

Eles também pediram a cada entrevistado que avaliasse seu nível de satisfação com a vida ou níveis gerais de felicidade. No primeiro estudo, os pesquisadores receberam 3.266 respostas e no segundo, 60.141. Foi concluído que as pessoas que relataram ter interações momentâneas com estranhos, ou conversas com eles, tenderam a relatar níveis mais elevados de satisfação com a vida ou felicidade em comparação com aquelas que se mantiveram isoladas e evitaram falar com estranhos.



Foto: Freepik

Segundo os pesquisadores, interagir regularmente com estranhos pode levar a sentimentos de pertença a uma comunidade, o que pode fazer com que as pessoas se sintam mais aceitas e até valorizadas por aqueles que partilham a sua pequena parte do mundo.

Tais ações, podem reduzir a solidão, apontada recentemente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como problema global de saúde pública, juntamente com o isolamento social. Eles ainda compararam o sentimento tão grave quanto fumar 15 cigarros por dia.

A falta de companheirismo pode deixá-lo doente e, eventualmente, até matá-lo. Uma revisão científica de 2015 estimou que a solidão, o isolamento social e morar sozinho aumentam o risco de morte em 26%, 29% e 30%, respectivamente.

