ÁSIA Colapso de ponte deixa 4 mortos e 6 feridos na Coreia do Sul De acordo com o corpo de bombeiros, quatro pessoas foram mortas e seis ficaram feridas

Quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas depois que uma ponte desabou em um canteiro de obras de uma via expressa na Coreia do Sul nesta terça-feira (25), informaram os bombeiros.

Um funcionário do Ministério do Interior afirmou que dois mortos eram chineses e os outros dois, sul-coreanos.



"Todas as pessoas que sofreram ferimentos estão sendo atendidas em hospitais", indicou um porta-voz dos bombeiros.

A mídia local divulgou imagens do que parecia ser uma seção da ponte desmoronando, fazendo emanar uma densa nuvem de poeira.

O incidente ocorreu por volta das 10h00 locais (22h00 da segunda-feira em Brasília) em Anseong, 65 quilômetros ao sul de Seul.

Os bombeiros informaram inicialmente que o acidente havia ocorrido na cidade vizinha de Cheonan, mas corrigiram a localização.

A empresa Hyundai Engineering, principal responsável pela obra, pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que está ajudando as autoridades a identificar as causas do acidente.

