A- A+

MUNDO Colapso de ponte suspensa no Equador deixa seis feridos e um desaparecido; veja vídeo Chuvas torrenciais e prolongadas já causaram a morte de 20 pessoas e danificaram ou destruíram 45 pontes no país

Uma ponte suspensa de 200 metros de comprimento, por onde circulavam vários veículos, colapsou na quarta-feira, no sudoeste do Equador, resultando em pelo menos seis feridos e um desaparecido, informaram as autoridades.

A destruição da travessia no povoado agrícola de Daule, localizado cerca de 50km ao norte do porto de Guayaquil, fez com que três automóveis caíssem no rio Magro, indicou a prefeita da província de Guayas, Marcela Aguiñaga. Seis pessoas foram resgatadas posteriormente com ferimentos.

A Secretaria de Gestão de Riscos informou, de maneira preliminar, que o incidente deixou um desaparecido.

RESCATE TRAS COLAPSO DE PUENTE

Unidades de primera respuesta en labores de búsqueda y rescate de personas que transitaban por el puente al momento del colapso sobre el río Magro en Daule, realizan su trabajo. Hay personas que cayeron en sus vehículos cuando ocurrió el percance. pic.twitter.com/8S5gsXTAng — INFORMACIÓN AL DÍA, CON ROBERTO GARCÍA (@rgarcia25S) March 20, 2025

"O colapso ocorreu na ponte sobre o rio Magro (...). A população não está isolada", disse Aguiñaga em um vídeo divulgado na rede social X, acrescentando que uma via alternativa está disponível.





A prefeita destacou que as autoridades irão investigar as causas do acidente, pois o viaduto "não tinha registros de estar em mau estado".

A importante travessia, que conecta Guayas, cuja capital é Guayaquil, com províncias ao norte, cedeu em meio a um intenso inverno que atinge todo o Equador.

As chuvas torrenciais e prolongadas já causaram a morte de 20 pessoas, afetaram cerca de 125 mil habitantes e danificaram ou destruíram 45 pontes devido ao transbordamento de rios e deslizamentos de terra, segundo a Secretaria de Gestão de Riscos.

Veja também