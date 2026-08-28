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Crime Colar de mais de 200 quilates é roubado de museu em Viena Dois homens, que não usavam máscara e adquiriram ingressos, foram flagrados pelas câmeras de segurança do museu

Um colar de diamantes excepcional da Van Cleef & Arpels, cravado em platina, com mais de 200 quilates e composto por 673 pedras preciosas, foi adquirido na quinta-feira (27), em plena luz do dia, de um museu austríaco, segundo a polícia.

Dois homens, que não usavam máscara e adquiriram ingressos, foram flagrados pelas câmeras de segurança do museu. Eles quebraram uma vitrine de vidro com um martelo antes de fugirem com a joia, informou a polícia austríaca em um comunicado divulgado na manhã desta sexta-feira (28). Um deles estava armado.

O Museu de Artes Aplicadas de Viena (MAK) confirmou o roubo, mas afirmou que não poderia "fornecer nenhuma informação neste momento sobre a investigação em curso".

Questionado pela AFP sobre o valor da joia roubada e seu proprietário, o MAK não respondeu. Segundo a emissora austríaca Ö1, a Sotheby's avaliou o colar em vários milhões de euros em 2015.

A joia esteve em exposição como parte de uma mostra temporária dedicada à joalheria francesa Van Cleef & Arpels, fundada em 1906 na Place Vendôme, em Paris, e especializada em alta joalheria.

De 10 de junho a 27 de setembro, cerca de 500 peças estão em exposição, das quais mais de 300 pertencem à coleção da Van Cleef & Arpels e mais de 200 ao museu MAK.

Esta é uma joia de gala feita especialmente para a antiga família real egípcia, que a rainha Nazli usou em 1939 por ocasião do casamento de sua filha Faiza com o futuro xá Mohammad Reza Pahlavi.

O MAK havia declarado que a exposição permaneceria fechada até novo aviso, mas um jornalista da AFP conseguiu acessar nesta sexta-feira e constatou que a vitrine que continha a joia estava coberta.

A Van Cleef & Arpels não respondeu aos pedidos de comentários da AFP até o momento.

Na quinta-feira, em Espanha, o Tesouro de Villena, uma coleção de ourivesaria considerada um dos tesouros da Idade do Bronze mais valiosos da Europa, foi quase totalmente roubada de um museu no sudeste do país.

No ano passado, várias joias da Coroa foram roubadas na França em um ousado assalto à luz do dia no Louvre.

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