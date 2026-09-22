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Colégio de Aplicação da UFPE sorteia vagas remanescentes nesta quarta-feira (23)

Serão sorteadas 23 vagas

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Toda a seleção dos candidatos é feita por sistema de sorteio público eletrônico que será realizado por meio do SigaaToda a seleção dos candidatos é feita por sistema de sorteio público eletrônico que será realizado por meio do Sigaa - Foto: Reprodução/Google Street View

Nesta quarta-feira (23), o Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realiza o sorteio de 23 vagas remanescentes no Ensino Fundamental e Ensino Médio em 2026.

Com transmissão ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube, o sorteio acontece a partir das 15h.

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Toda a seleção dos candidatos é feita por sistema de sorteio público eletrônico, que será realizado por meio da plataforma Sigaa. O resultado será divulgado também no site da instituição. 

Serão sorteadas seis vagas para o 7º ano do Ensino Fundamental (todas para reserva), seis para o 8º ano do Ensino Fundamental (todas para a reserva), seis para a 1ª série do Ensino Médio (três para livre concorrência e três para reserva), e cinco para a 2ª série do Ensino Médio (todas para a reserva).

 

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