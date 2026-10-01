Colégio da Polícia Militar de Pernambuco abre processo seletivo com 104 vagas para ano letivo 2027

A- A+

O Colégio da Polícia Militar de Pernambuco (CPM-PE) abriu processo seletivo do ano letivo de 2027 com 104 vagas distribuídas entre as unidades do Recife e de Petrolina, no Sertão do estado.



As oportunidades são para a Educação Infantil II, 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.



O certame está sob a responsabilidade do Instituto de Apoio a Fundação Universidade de Pernambuco (IAUPE).



Podem participar dependentes legais de policiais militares, bombeiros militares e servidores públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.



O edital também prevê 15% de vagas destinadas a dependentes legais de pais ou responsáveis que não possuem vínculo com as corporações militares estaduais. Estão previstas 5% de vagas para pessoas com deficiência.



Do total de oportunidades, 40 são para a unidade no Recife e 64 para Petrolina, totalizando 104 vagas.



Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, até 4 de outubro, pelo site www.upenet.com.br. A taxa de participação é de R$ 80 para a Educação Infantil II e R$ 130 para as demais séries.



De acordo com o edital, a seleção será por sorteio para a Educação Infantil II e por exame intelectual para as demais vagas.

Requisitos

Para ingresso na Educação Infantil II, o candidato deve ter 4 anos completos na data de início do curso ou completar a idade até 31 de março de 2027.



Já para o 6º ano do Ensino Fundamental, é preciso ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental em 2025 ou estar cursando o 5º ano do Ensino Fundamental em 2026.



O candidato ao ingresso no 1º ano do Ensino Médio deve ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental II em 2025; ou ter concluído ou estar cursando o 9º ano do Ensino Fundamental II em 2026.



Seleção

A seleção será por sorteio para a Educação Infantil II no dia 6 de novembro, e por exame intelectual para as demais vagas, previsto para o dia 29 de novembro.



O exame terá a duração de 3 horas e será composto por provas escritas com 10 questões objetivas de matemática e mais de 10 questões de língua portuguesa.



A média do exame intelectual para o candidato será a média aritmética resultante da soma das nota da prova de português e de matemática dividida por dois.



Resultado

Os responsáveis legais pelos candidatos sorteados dentro das vagas e dos aprovados e classificados no exame intelectual deverão comparecer à secretaria escolar da unidade do CPM-PE a que concorreu às vagas, no período estabelecido portando documentos para a matrícula.



As matriculas devem ser feitas de 2 a 4 de dezembro para o infantil, e do 6º Ano e 1º Ano do Ensino Médio de 4 a 8 de janeiro.

Veja também