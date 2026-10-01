Colégio da Polícia Militar de Pernambuco abre processo seletivo com 104 vagas para ano letivo 2027
Oportunidades são para a Educação Infantil II, 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio
O Colégio da Polícia Militar de Pernambuco (CPM-PE) abriu processo seletivo do ano letivo de 2027 com 104 vagas distribuídas entre as unidades do Recife e de Petrolina, no Sertão do estado.
As oportunidades são para a Educação Infantil II, 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.
O certame está sob a responsabilidade do Instituto de Apoio a Fundação Universidade de Pernambuco (IAUPE).
Podem participar dependentes legais de policiais militares, bombeiros militares e servidores públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.
O edital também prevê 15% de vagas destinadas a dependentes legais de pais ou responsáveis que não possuem vínculo com as corporações militares estaduais. Estão previstas 5% de vagas para pessoas com deficiência.
Do total de oportunidades, 40 são para a unidade no Recife e 64 para Petrolina, totalizando 104 vagas.
Inscrições
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, até 4 de outubro, pelo site www.upenet.com.br. A taxa de participação é de R$ 80 para a Educação Infantil II e R$ 130 para as demais séries.
De acordo com o edital, a seleção será por sorteio para a Educação Infantil II e por exame intelectual para as demais vagas.
Leia também
• Palestra no Recife alerta sobre uso excessivo de telas na terceira idade na próxima quarta-feira (7)
• Eleições 2026: Grande Recife reforça frota de ônibus para o 1º turno
• Jiboia aparece no gradil de estacionamento de condomínio na Zona Sul do Recife
Requisitos
Para ingresso na Educação Infantil II, o candidato deve ter 4 anos completos na data de início do curso ou completar a idade até 31 de março de 2027.
Já para o 6º ano do Ensino Fundamental, é preciso ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental em 2025 ou estar cursando o 5º ano do Ensino Fundamental em 2026.
O candidato ao ingresso no 1º ano do Ensino Médio deve ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental II em 2025; ou ter concluído ou estar cursando o 9º ano do Ensino Fundamental II em 2026.
Seleção
A seleção será por sorteio para a Educação Infantil II no dia 6 de novembro, e por exame intelectual para as demais vagas, previsto para o dia 29 de novembro.
O exame terá a duração de 3 horas e será composto por provas escritas com 10 questões objetivas de matemática e mais de 10 questões de língua portuguesa.
A média do exame intelectual para o candidato será a média aritmética resultante da soma das nota da prova de português e de matemática dividida por dois.
Resultado
Os responsáveis legais pelos candidatos sorteados dentro das vagas e dos aprovados e classificados no exame intelectual deverão comparecer à secretaria escolar da unidade do CPM-PE a que concorreu às vagas, no período estabelecido portando documentos para a matrícula.
As matriculas devem ser feitas de 2 a 4 de dezembro para o infantil, e do 6º Ano e 1º Ano do Ensino Médio de 4 a 8 de janeiro.