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Educação

Colégio da Polícia Militar de Pernambuco prorroga inscrições de processo seletivo até segunda (12)

Vagas são para a Educação Infantil II, 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio no Recife e em Petrolina

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Colégio da Polícia Militar de Pernambuco abre 104 vagas para processo seletivo do ano letivo de 2027Colégio da Polícia Militar de Pernambuco abre 104 vagas para processo seletivo do ano letivo de 2027 - Foto: Google Street View/Reprodução

As inscrições do processo seletivo para o Colégio da Polícia Militar de Pernambuco (CPM-PE) foram prorrogadas até a próxima segunda-feira (12). Anteriormente, as inscrições seriam encerradas uma semana antes, na segunda-feira (5).

Ao todo, 104 vagas estão sendo distribuídas, sendo 40 para a unidade do Recife e 64 para a de Petrolina, no Sertão do estado. As vagas são para o ano letivo de 2027.

As oportunidades são para a Educação Infantil II, 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.

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As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site. A taxa de participação é de R$ 80 para a Educação Infantil II e R$ 130 para as demais séries. Todos os valores podem ser pagos até a próxima terça-feira (13).

Segundo o edital, a seleção será por sorteio para a Educação Infantil II e por exame intelectual para as demais vagas.

Podem participar dependentes legais de policiais militares, bombeiros militares e servidores públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

O edital também prevê 15% de vagas destinadas a dependentes legais de pais ou responsáveis que não possuem vínculo com as corporações militares estaduais.

Além disso, ainda estão previstas 5% de vagas para pessoas com deficiência.

Requisitos
Para ingresso na Educação Infantil II, o candidato deve ter 4 anos completos na data de início do curso ou completar a idade até 31 de março de 2027.

Já para o 6º ano do Ensino Fundamental, é preciso ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental em 2025 ou estar cursando o 5º ano do Ensino Fundamental em 2026.

O candidato ao ingresso no 1º ano do Ensino Médio deve ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental II em 2025; ou ter concluído ou estar cursando o 9º ano do Ensino Fundamental II em 2026.

Seleção
A seleção será feito a sorteio para a Educação Infantil II no dia 6 de novembro, e por exame intelectual para as demais vagas, previsto para o dia 29 de novembro.

O exame terá a duração de 3 horas e será composto por provas escritas com 10 questões objetivas de matemática e mais de 10 questões de língua portuguesa.

A média do exame intelectual para o candidato será a média aritmética resultante da soma das notas da prova de português e de matemática dividida por dois.

Os responsáveis legais pelos candidatos sorteados dentro das vagas e dos aprovados e classificados no exame intelectual deverão comparecer à secretaria escolar da unidade do CPM-PE a que concorreu às vagas, no período estabelecido portando documentos para a matrícula. 

As matriculas devem ser feitas de 2 a 4 de dezembro para o infantil, e do 6º Ano e 1º Ano do Ensino Médio de 4 a 8 de janeiro.

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