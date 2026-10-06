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Educação Colégio da Polícia Militar de Pernambuco prorroga inscrições de processo seletivo até segunda (12) Vagas são para a Educação Infantil II, 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio no Recife e em Petrolina

As inscrições do processo seletivo para o Colégio da Polícia Militar de Pernambuco (CPM-PE) foram prorrogadas até a próxima segunda-feira (12). Anteriormente, as inscrições seriam encerradas uma semana antes, na segunda-feira (5).



Ao todo, 104 vagas estão sendo distribuídas, sendo 40 para a unidade do Recife e 64 para a de Petrolina, no Sertão do estado. As vagas são para o ano letivo de 2027.

As oportunidades são para a Educação Infantil II, 6º ano do Ensino Fundamental e 1º ano do Ensino Médio.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site. A taxa de participação é de R$ 80 para a Educação Infantil II e R$ 130 para as demais séries. Todos os valores podem ser pagos até a próxima terça-feira (13).

Segundo o edital, a seleção será por sorteio para a Educação Infantil II e por exame intelectual para as demais vagas.

Podem participar dependentes legais de policiais militares, bombeiros militares e servidores públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

O edital também prevê 15% de vagas destinadas a dependentes legais de pais ou responsáveis que não possuem vínculo com as corporações militares estaduais.

Além disso, ainda estão previstas 5% de vagas para pessoas com deficiência.

Requisitos

Para ingresso na Educação Infantil II, o candidato deve ter 4 anos completos na data de início do curso ou completar a idade até 31 de março de 2027.

Já para o 6º ano do Ensino Fundamental, é preciso ter concluído o 5º ano do Ensino Fundamental em 2025 ou estar cursando o 5º ano do Ensino Fundamental em 2026.

O candidato ao ingresso no 1º ano do Ensino Médio deve ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental II em 2025; ou ter concluído ou estar cursando o 9º ano do Ensino Fundamental II em 2026.

Seleção

A seleção será feito a sorteio para a Educação Infantil II no dia 6 de novembro, e por exame intelectual para as demais vagas, previsto para o dia 29 de novembro.

O exame terá a duração de 3 horas e será composto por provas escritas com 10 questões objetivas de matemática e mais de 10 questões de língua portuguesa.

A média do exame intelectual para o candidato será a média aritmética resultante da soma das notas da prova de português e de matemática dividida por dois.



Os responsáveis legais pelos candidatos sorteados dentro das vagas e dos aprovados e classificados no exame intelectual deverão comparecer à secretaria escolar da unidade do CPM-PE a que concorreu às vagas, no período estabelecido portando documentos para a matrícula.

As matriculas devem ser feitas de 2 a 4 de dezembro para o infantil, e do 6º Ano e 1º Ano do Ensino Médio de 4 a 8 de janeiro.

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