EDUCAÇÃO Colégio de Aplicação da UFPE divulga resultado do sorteio de vagas para novos estudantes em 2026 Após o sorteio das vagas, a próxima etapa será a pré-matrícula dos estudantes sorteados

O Colégio de Aplicação (CAp) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) realizou, nessa terça-feira (16), o sorteio de vagas para novos estudantes ingressarem no 6º ano do Ensino Fundamental em 2026.

O processo foi transmitido ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube e pôde ser acompanhado de forma presencial na sede da Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) por responsáveis legais que se inscreveram antecipadamente.

Também estiveram presentes na solenidade pessoas como o chefe de gabinete da Reitoria da UFPE, o professor Fernando Nascimento, e integrantes da comissão de seleção: a diretora do CAp, professora Fabiana Vidal; a vice-diretora do CAp, professora Fernanda Puça França; a coordenadora do Ensino Fundamental, professora Niedja Torres; e a coordenadora do Ensino Médio, professora Roberta Boulitreau.

Entre os convidados, estavam a estudante da 1ª série B Ester Ferreira, do Grêmio CAp (representação estudantil), o técnico Richard Rodrigues Lima (representando a STI) e a técnica Gabriela Arruda (representando os técnicos em assuntos educacionais do CAp).

Os intérpretes de Libras da cerimônia foram Silmara Oliveira e Felipe Matos.

Responsável pela apresentação do evento, a professora Fernanda Puça França ressaltou que não haverá divulgação do resultado do sorteio por e-mail ou telefone – os responsáveis pelos estudantes precisam acompanhar as informações pelo site do Colégio de Aplicação, inclusive sobre os remanejamentos.

A professora também celebrou a chegada do novo grupo de estudantes: “Desejamos uma caminhada rica em aprendizagens, descobertas e conhecimento em nossa comunidade escolar”.

Após o sorteio das vagas, a próxima etapa será a pré-matrícula, em que os responsáveis legais pelos estudantes sorteados devem preencher os formulários solicitados e enviá-los por e-mail, conforme as instruções do Edital Nº 2 – Processo Seletivo para Ingresso no 6º Ano do Ensino Fundamental no Ano Letivo de 2026 do Colégio de Aplicação da UFPE, publicado no dia 2 de outubro de 2025.

Depois dessa etapa, a matrícula será realizada presencialmente na secretaria da escola.

Por meio desta edição do sorteio, foram disponibilizadas 25 vagas para livre concorrência e 25 para estudantes oriundos de escolas públicas. Em cada um desses grupos, duas vagas foram destinadas a pessoas com necessidades educativas especiais. A quantidade de vagas e outras informações são detalhadas no Edital Nº 2.

