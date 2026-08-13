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Educação

Colégio de Aplicação da UFPE lança edital de sorteio para preenchimento de vagas remanescentes

Inscrições devem ser feitas de 1º a 10 de setembro, com sorteio a ser realizado em 23 de setembro, às 15h

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Colégio de Aplicação da UFPE abrirá novas vagas para estudantes do 6&ordm; ano do Fundamental Colégio de Aplicação da UFPE abrirá novas vagas para estudantes do 6º ano do Fundamental  - Foto: Reprodução/Google Street View

O Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) lançou o edital que contém as regras do sorteio que será realizado para preenchimento das 23 vagas remanescentes no Ensino Fundamental e Ensino Médio em 2026.

As inscrições devem ser feitas entre 1º a 10 de setembro, por meio do portal público de processos seletivos Sigaa.

O sorteio ocorrerá no dia 23 de setembro, às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube

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De acordo com o Art. 6º da Resolução nº 15/2023 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da UFPE, o Colégio de Aplicação destinará 50% delas à livre concorrência e 50% à reserva de vagas para estudantes oriundos da escola pública no sorteio das vagas remanescentes.

Em 2026, serão ofertadas:

Como uma das condições para participar do sorteio, os candidatos têm que estar cursando em 2026 o ano do Ensino Fundamental ou a série do Ensino Médio pleiteado para ingresso no Colégio de Aplicação, que fica dentro do Campus Recife da UFPE, na Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife.

Outro requisito é que os estudantes precisam ter idade compatível com a idade máxima indicada no edital para cada série ou ano.

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