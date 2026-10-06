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Vagas Colégio de Aplicação da UFPE publica edital de seleção para ingresso no 6º ano em 2027 A seleção de 50 vagas ocorre, exclusivamente, por sorteio

O Colégio de Aplicação (CAp), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), divulgou o edital que regulamenta o processo seletivo de ingresso no 6º ano do Ensino Fundamental no ano letivo de 2027.

A seleção ocorrerá exclusivamente por sorteio público eletrônico. No total, são ofertadas 50 vagas, sendo 25 destinadas à livre concorrência e 25 à reserva de vagas para escola pública, com, no mínimo, três vagas reservadas a pessoas com deficiência.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 19 a 30 de outubro, de forma virtual, por meio do portal do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa).

O processo seletivo será conduzido por sorteio público eletrônico, a ser realizado no dia 10 de dezembro, às 15h, com transmissão ao vivo pelo canal da UFPE no YouTube.

A divulgação do resultado final ocorrerá na página eletrônica do colégio, em até 24 horas após a realização do sorteio, não havendo divulgação por e-mail ou telefone.



Quem pode participar da seleção?

As vagas são disponíveis para os alunos que estejam cursando, em 2026, o 5º ano do Ensino Fundamental, e que tenham idade máxima de 12 anos até 31 de dezembro.

A inscrição deve ser realizada pelo responsável legal, maior de idade, que deve informar obrigatoriamente o número do CPF da pessoa candidata.

Não há cobrança de taxa de qualquer natureza, e só será permitida uma única inscrição por CPF no grupo de concorrência escolhido.

Caso o responsável realize inscrição nos dois grupos, será considerada apenas a mais recente, invalidando-se a primeira.

Escola pública

Para concorrer às vagas reservadas a estudantes oriundos de escola pública, o candidato deve ter cursado integralmente o Ensino Fundamental (do 1º ao 5º ano) exclusivamente em instituições públicas de ensino.

A comprovação dessa condição deverá ser feita presencialmente nos dias 3 e 4 de novembro de 2026, das 8h às 14h, na Secretaria do CAp/UFPE, mediante apresentação de histórico escolar ou declaração da escola de origem, certidão de nascimento ou carteira de identidade do candidato e declaração do responsável legal de que o estudante não cursou qualquer etapa em escola privada.

A não entrega ou a não homologação da documentação implica a perda do direito ao sorteio.

Já os candidatos que desejarem concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência deverão anexar, no ato da inscrição, o laudo médico conforme o modelo do Anexo III do edital, atestando a categoria e o grau da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID).

O laudo deve conter letra legível, nome, carimbo, assinatura e CRM do médico especialista responsável.

A aferição da condição declarada será realizada por comissão designada pelo Conselho Gestor, com assessoria do Núcleo de Acessibilidade da UFPE, que poderá convocar o responsável e o candidato para esclarecimentos ou avaliação presencial.

Os candidatos sorteados serão convocados para a pré-matrícula no período de 4 a 8 de janeiro de 2027, com preenchimento de formulários eletrônicos enviados ao e-mail informado na inscrição.

A matrícula presencial ocorrerá de 11 a 13 de janeiro de 2027, das 7h30 às 14h, na Secretaria do CAp/UFPE, mediante entrega de transferência definitiva ou provisória, cópia da carteira de identidade e CPF do candidato, uma foto 3x4 recente e carteira de vacinação atualizada.

O primeiro remanejamento será divulgado em 14 de janeiro de 2027, e o segundo, em 22 de janeiro de 2027, com matrículas nos dias 20 e 21 e 28 e 29 de janeiro, respectivamente. A recepção dos novos estudantes e familiares está prevista para 1º de março de 2027.

Edital completo:



Confira o edital completo clicando aqui.

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