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Educação

Colégio Grau inaugura modelo pioneiro com ensino médio e formação técnico integrada no Recife

Unidade da Boa Vista, no Centro da cidade, inicia atividades em 2027 com turma do primeiro ano do ensino médio

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Colégio Grau oferecerá ensino médio e técnico integrado com modelo inédito em Pernambuco em 2027Colégio Grau oferecerá ensino médio e técnico integrado com modelo inédito em Pernambuco em 2027 - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Grau Educacional apresentou o Colégio Grau, a nova marca do empreendimento, em encontro com a imprensa na manhã desta quarta-feira (28).  

A unidade do Recife oferecerá um novo modelo de educação com ensino médio e técnico integrado e estará sediado na Boa Vista, no centro da capital pernambucana, na Avenida Conde da Boa Vista, número 1206, com abertura em janeiro de 2027.

A partir do primeiro ano do ensino médio, os estudantes terão contato com diferentes profissões, participarão de testes vocacionais e receberão orientações profissionais por meio da Agência de Emprego do Grau.

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Já no segundo ano, o aluno poderá iniciar, paralelamente ao ensino médio, um curso técnico com duração entre um ano e meio e dois anos, de acordo com a formação escolhida.

Ao final do percurso, a ideia é que os discentes tenham concluído o ensino médio e possam sair da escola também com um diploma de formação técnica, ampliando as suas possibilidades de ingresso no mercado de trabalho.

A metodologia aliada aos cursos técnicos e profissionalizantes já existentes no Grau Educacional poderá contribuir para que os jovens possam começar as suas carreiras profissionais e desenvolver competências.

O projeto foi desenvolvido ao longo de mais de dois anos, a partir de estudos, análises de modelos nacionais e internacionais e visitas institucionais a escolas que já trabalham com a integração entre educação básica, formação profissional e mercado de trabalho.

Segundo Júlio Borba, que atua como consultor pedagógico do grupo, a aproximação com o mercado de trabalho servirá para aproximar os jovens do universo profissional e ajudá-los a identificar interesses e possibilidades de carreira antes da escolha de uma formação técnica ou superior.

"A gente pensa no ensino médio onde a pessoa vai ter toda uma formação do ensino médio tradicional e também no ensino técnico profissionalizante, ou seja, o aluno vai ter a opção de fazer concomitante esse projeto de ensino médio e receber ao final do curso um diploma de ensino técnico", explicou.

Júlio Borba, consultor pedagógico do Grau Educacional | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

No Colégio Grau, a ideia é que os jovens serão capazes de concluir o nível médio com uma maior preparação voltada para o mercado de trabalho, carreira e empreendedorismo.

Esse diferencial será implementado na capital pernambucana e poderá ser expandido para outras unidades do Grau Educacional no país.

Com a infraestrutura já existente no prédio-sede no Recife, os alunos usufruirão dos laboratórios e dos cursos técnicos e profissionalizantes oferecidos pelo grupo.

"Nós vamos aproveitar toda a infraestrutura para oferecer preços mais módicos para as pessoas conseguirem fazer os cursos e eles vão ter 50% de desconto para realizar os cursos técnicos e profissionalizantes", falou o consultor pedagógico.

As primeiras turmas começam o ano letivo no dia 25 de janeiro de 2027 e as matrículas já estão abertas. Inicialmente, serão disponibilizadas 120 vagas para o primeiro ano do ensino médio. 

De acordo com Renata Marchini, coordenadora do Colégio Grau, a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares também será um ponto importante para a nova instituição de ensino.

"Nós vamos preparar os alunos para os principais concursos, como Sistema Seriado de Avaliação (SSA-UPE) e Enem, e vamos seguir a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como qualquer outro colégio que tenha ensino médio. Mas paralelamente, nós vamos estar preparando os alunos a partir do primeiro ano e eles já começam um projeto de vida para ele ter acesso aos cursos técnicos e profissionalizantes", exclamou.

Flexibilidade 
O aluno fará o ensino médio no período da manhã e a partir do segundo e o terceiro ano, poderá escolher um dos cursos técnicos oferecidos pelo Grau Técnico no contraturno.

Além disso, serão oferecidas feiras de empregabilidade para possibilitar a conexão dos alunos com possíveis clientes e estimular relações de trabalho.

"Isso é para que ele possa se decidir e escolher com mais firmeza e maturidade qual é a carreira que ele quer seguir. Ele vai ter toda essa oportunidade de se preparar de conhecer todas as áreas para poder tomar essa decisão e fazer um curso e ter, ao final do terceiro ano, uma certificação do ensino médio, mas também saia com a certificação ou do curso técnico ou do curso profissionalizante.", citou a coordenadora Renata Marchini.

Momento teve apresentação do Colégio Grau, que terá um novo modelo de educação com ensino médio e técnico integrado | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

No entanto, não é obrigatório que o aluno faça um curso técnico ou um curso profissionalizante para ingressar no ensino médio do Colégio Grau.

Os estudantes terão à disposição mais de 20 cursos técnicos, distribuídos em áreas como saúde, indústria, tecnologia, gestão e negócios, com formações voltadas para setores que apresentam demanda por profissionais e diferentes possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

O projeto ainda conta com a conexão direta com a Agência de Emprego do Grau Educacional, que poderá acompanhar a trajetória profissional do estudante desde os primeiros anos de formação.

Na visão de Júlio Borba, a prática integrada com o ensino e formação técnica e profissional também permite que cada estudante consiga entender mais sobre as áreas de vocação.

"Nesse projeto de vida e carreira esse aluno vai ter todos os testes vocacionais e ser apresentado a diversas profissões e feiras. Ele vai estar dentro de uma metodologia de resolução de problemas, com alguma consciência sobre o mundo do trabalho e a partir daí, ele faz a escolha para no segundo e terceiro ano realizar concomitantemente no contraturno um curso técnico ou profissionalizante", disse.

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