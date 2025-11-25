Colégio Militar do Recife recebe feira de empregabilidade nesta quarta-feira (26)
Iniciativa tem o objetivo de integrar militares temporários às oportunidades profissionais do mercado de trabalho civil
O Colégio Militar do Recife (CMR), localizado no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, recebe, nesta quarta-feira (26), uma feira de empregabilidade promovida pelo Comando da 7ª Região Militar.
A ação, que ocorre a partir das 8h30, tem o objetivo de integrar militares temporários às oportunidades profissionais do mercado de trabalho civil.
O evento contará com a participação de militares temporários como soldados, cabos, sargentos e oficiais.
A feira ainda reunirá instituições de educação profissional e desenvolvimento econômico, com o propósito de apoiar e incentivar a transição profissional de militares que estão concluindo seu período de serviço ativo no Exército Brasileiro.
Ao longo do dia, os participantes poderão conhecer os estandes de empresas parceiras e acessar informações sobre cursos profissionalizantes, vagas em aberto, além de orientações sobre carreira.
Feira de Empregabilidade – Comando da 7ª Região Militar
Data: 26 de novembro de 2025
Horário: 8h30
Local: Colégio Militar do Recife (CMR) - Av. Visc. de São Leopoldo, 198 - Cidade
Universitária, Recife (PE).
Com informações da assessoria