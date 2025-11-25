Ter, 25 de Novembro

Recife

Colégio Militar do Recife recebe feira de empregabilidade nesta quarta-feira (26)

Iniciativa tem o objetivo de integrar militares temporários às oportunidades profissionais do mercado de trabalho civil

Colégio Militar do Recife (CMR), na Zona Oeste do RecifeColégio Militar do Recife (CMR), na Zona Oeste do Recife - Foto: Google Street View/Reprodução

O Colégio Militar do Recife (CMR), localizado no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife, recebe, nesta quarta-feira (26), uma feira de empregabilidade promovida pelo Comando da 7ª Região Militar.

A ação, que ocorre a partir das 8h30, tem o objetivo de integrar militares temporários às oportunidades profissionais do mercado de trabalho civil. 

O evento contará com a participação de militares temporários como soldados, cabos, sargentos e oficiais. 

A feira ainda reunirá instituições de educação profissional e desenvolvimento econômico, com o propósito de apoiar e incentivar a transição profissional de militares que estão concluindo seu período de serviço ativo no Exército Brasileiro.

Ao longo do dia, os participantes poderão conhecer os estandes de empresas parceiras e acessar informações sobre cursos profissionalizantes, vagas em aberto, além de orientações sobre carreira.

Feira de Empregabilidade – Comando da 7ª Região Militar
Data: 26 de novembro de 2025
Horário: 8h30
Local: Colégio Militar do Recife (CMR) - Av. Visc. de São Leopoldo, 198 - Cidade 
Universitária, Recife (PE).

Com informações da assessoria
 

