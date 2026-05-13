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educação Colégio no Recife se destaca em olimpíada nacional e reforça histórico de excelência Colégio Madre de Deus conquista ouro e outras medalhas na OBB e acumula resultados em universidades nacionais e internacionais de prestígio

O Colégio Madre de Deus, no Recife, volta a colocar Pernambuco em evidência no cenário educacional brasileiro ao conquistar medalhas — incluindo ouro — na Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB), uma das principais competições científicas do país. O resultado reforça o posicionamento da instituição entre as escolas de alto desempenho acadêmico e com preparação consistente para desafios de nível nacional.

A conquista vai além da premiação. A medalha de ouro garantiu uma vaga na etapa prática da competição, que será realizada no Instituto Butantan, em São Paulo — uma das instituições científicas mais respeitadas do Brasil e referência em pesquisa e inovação.

Reconhecida por seu alto nível de exigência, a Olimpíada Brasileira de Biologia reúne estudantes de todo o país em provas que demandam domínio aprofundado de conteúdo, além de competências como raciocínio analítico, interpretação de dados e aplicação prática do conhecimento em temas contemporâneos, como saúde, meio ambiente e avanços científicos.

O desempenho do colégio na competição se soma a um histórico consistente de resultados acadêmicos. A instituição acumula aprovações em universidades de destaque no Brasil e no exterior, consolidando uma trajetória de formação voltada para processos seletivos altamente competitivos e para a construção de carreiras acadêmicas sólidas.

Entre os resultados recentes, o colégio alcançou 100% de aprovação no Insper, uma das principais referências em ensino de negócios e economia do país. Além disso, estudantes da instituição vêm conquistando vagas em universidades internacionais de prestígio, impulsionados por uma formação que alia base acadêmica robusta e visão global.

Esse movimento é fortalecido por iniciativas como o programa High School, considerado um diferencial na região. Nele, os alunos cursam disciplinas oficiais dos Estados Unidos, integralmente em inglês, e conquistam dupla certificação — brasileira e norte-americana — ampliando significativamente as possibilidades de ingresso em instituições estrangeiras.

Para o CEO do colégio, Gerez Figueiredo, os resultados refletem uma construção educacional de longo prazo. “Os resultados são consequência de um trabalho consistente, que acompanha o aluno em toda a sua formação. Existe um foco claro em desenvolver autonomia intelectual, pensamento crítico e domínio de conteúdo em alto nível”, afirma.

Além das olimpíadas científicas, o colégio mantém uma rotina acadêmica estruturada, com foco em aprofundamento de conteúdo, preparação estratégica para exames e acompanhamento individualizado dos estudantes — fatores que contribuem diretamente para o desempenho em avaliações externas e conquistas acadêmicas.

Com resultados consistentes em diferentes frentes — das competições científicas às aprovações em instituições de excelência — o Colégio Madre de Deus consolida sua posição como uma das principais referências educacionais do Nordeste na formação de alunos preparados para os desafios acadêmicos do Brasil e do mundo.

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