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recife Colégio presta solidariedade e suspende aulas após morte de alunos em incêndio no Ignêz Andreazza Colégio Visão lamentou a morte dos estudantes Antônio Emanuel de Paula Magalhães, de 9 anos, e Rodrigo Magalhães de Lira Junior, de 11 anos

Em solidariedade aos dois meninos que morreram no incêndio em um apartamento no Residencial Ignêz Andreazza, no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife, o colégio onde eles estudavam e a mãe das vítimas trabalha cancelou as aulas desta quinta-feira (19).

Em nota divulgada nas redes sociais, o Colégio Visão lamentou a morte dos estudantes Antônio Emanuel de Paula Magalhães, de 9 anos, e Rodrigo Magalhães de Lira Junior, de 11 anos.

"As ausências de Antônio e Rodrigo deixarão um vazio imenso em nossa comunidade escolar, mas as suas memórias permanecerão vivas em nossos corações", informa o comunicado.

A nota também menciona Polianna de Paula, mãe das crianças e funcionária da unidade de ensino. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com a nossa colaboradora Polianna de Paula e a sua família, oferecendo nossas orações e todo o nosso apoio", destacou o comunicado.

Devido ao ocorrido, a instituição informou que as aulas, atividades escolares e esportivas dos turnos da tarde e da noite foram suspensas nesta quinta-feira (19).

Entenda o caso

Na madrugada desta quinta-feira (19), por volta das 3h58, o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para uma ocorrência de incêndio no Residencial Ignêz Andreazza, no bairro de Areias.

No local, foram encontrados os corpos carbonizados das crianças, de 9 e 11 anos. Além disso, três pessoas foram atendidas: a mãe, o pai e avô das vítimas, e socorridas ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.

Posteriormente, o pai teve alta da unidade de saúde. Já a mãe dos meninos, de 44 anos, e o avô, de 78, seguem internados "com quadros de saúde estáveis".

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