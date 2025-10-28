Ter, 28 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Palestra

Colégio promove palestra "Educar sem P!rar" com fundadoras do SOS Educação

Evento busca fortalecer a parceria entre família e escola diante dos desafios da educação contemporânea

Reportar Erro
Roberta e Thaís Bento são reconhecidas nacionalmente pelo trabalho à frente do SOS EducaçãoRoberta e Thaís Bento são reconhecidas nacionalmente pelo trabalho à frente do SOS Educação - Foto: Divulgação/Assessoria Colégio Saber Viver

O Colégio Saber Viver realiza, no dia 13 de novembro, às 19h30, no Teatro RioMar, a palestra “Educar sem P!rar”, conduzida pelas educadoras Roberta e Thaís Bento, fundadoras do SOS Educação, o maior canal do país dedicado à relação entre família e escola. O encontro é aberto ao público e pretende oferecer reflexões e estratégias práticas para aprimorar o vínculo entre pais, filhos e educadores.

Leia também

• Ex-vereador de Igarassu é condenado por uso indevido da marca Patati Patatá em evento

• Homem da Meia-Noite anuncia tema do desfile e homenageados para o Carnaval de 2026

• Recém-nascido é encontrado abandonado às margens da PE-270; mãe e filho estão internados

Reflexões sobre o papel da família na aprendizagem

Com uma linguagem leve e acessível, as palestrantes apresentarão caminhos para lidar com os desafios da educação no mundo atual, propondo um olhar mais consciente sobre o papel da família no processo de aprendizagem. A iniciativa busca incentivar práticas que tornem o ambiente escolar mais colaborativo, equilibrado e saudável para todos os envolvidos.

De acordo com a direção do Colégio Saber Viver, a palestra reforça o compromisso da instituição com uma formação integral que vai além do conteúdo acadêmico. A escola destaca a importância da parceria entre família e instituição de ensino como fator essencial para o sucesso educacional.

Compromisso com o diálogo e o desenvolvimento emocional

Para Luciana Lima, pedagoga e gerente de relacionamento do Saber Viver, eventos como este fortalecem o diálogo entre pais e escola. 

“Acreditamos que a parceria entre escola e família é essencial para o sucesso educacional. Momentos como esse fortalecem o diálogo e o engajamento de todos os envolvidos no processo de aprendizagem”, afirma.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Taís e Roberta Bento (@soseducacao)

Palestrantes de destaque nacional

Roberta e Thaís Bento são reconhecidas nacionalmente pelo trabalho à frente do SOS Educação, plataforma voltada a gestores escolares, professores e famílias com filhos em idade escolar. Autoras dos livros “Socorro, meu filho não estuda!” e “Guia para Família Parceira da Escola no Pós-Pandemia” (em parceria com o Instituto Ayrton Senna), elas também assinam a coluna Escola da Revista Pais&Filhos e apresentam o podcast SOS Gestor Escolar.

As educadoras fazem parte do Conselho Acadêmico de Educação da Universidade Simon Fraser, no Canadá, e viajam o mundo compartilhando experiências e boas práticas voltadas à educação colaborativa.

Serviço

Evento: Palestra “Educar sem P!rar”
Data: 13 de novembro
Horário: 19h30
Local: Teatro RioMar, Recife
Palestrantes: Roberta e Thaís Bento (fundadoras do SOS Educação)
Inscrições: sympla.com.br/evento/educar-sem-p-rar-com-tais-e-roberta-bento/3181562

Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter