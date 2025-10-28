A- A+

Palestra Colégio promove palestra "Educar sem P!rar" com fundadoras do SOS Educação Evento busca fortalecer a parceria entre família e escola diante dos desafios da educação contemporânea

O Colégio Saber Viver realiza, no dia 13 de novembro, às 19h30, no Teatro RioMar, a palestra “Educar sem P!rar”, conduzida pelas educadoras Roberta e Thaís Bento, fundadoras do SOS Educação, o maior canal do país dedicado à relação entre família e escola. O encontro é aberto ao público e pretende oferecer reflexões e estratégias práticas para aprimorar o vínculo entre pais, filhos e educadores.

Reflexões sobre o papel da família na aprendizagem

Com uma linguagem leve e acessível, as palestrantes apresentarão caminhos para lidar com os desafios da educação no mundo atual, propondo um olhar mais consciente sobre o papel da família no processo de aprendizagem. A iniciativa busca incentivar práticas que tornem o ambiente escolar mais colaborativo, equilibrado e saudável para todos os envolvidos.

De acordo com a direção do Colégio Saber Viver, a palestra reforça o compromisso da instituição com uma formação integral que vai além do conteúdo acadêmico. A escola destaca a importância da parceria entre família e instituição de ensino como fator essencial para o sucesso educacional.

Compromisso com o diálogo e o desenvolvimento emocional

Para Luciana Lima, pedagoga e gerente de relacionamento do Saber Viver, eventos como este fortalecem o diálogo entre pais e escola.

“Acreditamos que a parceria entre escola e família é essencial para o sucesso educacional. Momentos como esse fortalecem o diálogo e o engajamento de todos os envolvidos no processo de aprendizagem”, afirma.

Palestrantes de destaque nacional

Roberta e Thaís Bento são reconhecidas nacionalmente pelo trabalho à frente do SOS Educação, plataforma voltada a gestores escolares, professores e famílias com filhos em idade escolar. Autoras dos livros “Socorro, meu filho não estuda!” e “Guia para Família Parceira da Escola no Pós-Pandemia” (em parceria com o Instituto Ayrton Senna), elas também assinam a coluna Escola da Revista Pais&Filhos e apresentam o podcast SOS Gestor Escolar.

As educadoras fazem parte do Conselho Acadêmico de Educação da Universidade Simon Fraser, no Canadá, e viajam o mundo compartilhando experiências e boas práticas voltadas à educação colaborativa.

Serviço

Evento: Palestra “Educar sem P!rar”

Data: 13 de novembro

Horário: 19h30

Local: Teatro RioMar, Recife

Palestrantes: Roberta e Thaís Bento (fundadoras do SOS Educação)

Inscrições: sympla.com.br/evento/educar-sem-p-rar-com-tais-e-roberta-bento/3181562

Com informações da assessoria

Veja também