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Justiça Colégio Recursal do Recife condena Uber por extravio de encomenda no Uber Flash Empresa foi condenada ao ressarcimento de R$ 449,90 por danos materiais e ao pagamento de R$ 3 mil por danos morais

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A Uber do Brasil Tecnologia Ltda. foi condenada a pagar indenizações por danos materiais e morais a um usuário que teve mercadorias extraviadas ao utilizar o serviço Uber Flash. A decisão veio após a 1ª Turma Justiça Eficiente do I Colégio Recursal do Recife reformar a sentença de primeira instância e confirmar a responsabilidade objetiva sobre as falhas na prestação do serviço por parte dos motoristas parceiros.



Entenda

Um empreendedor contratou o aplicativo para realizar a entrega de três camisas a um cliente. O custo final do produto foi de R$ 449,90. A entrega, contudo, não foi efetuada pelo motorista parceiro, mas foi finalizada no aplicativo como concluída. A vítima procurou a Uber e registrou um Boletim de Ocorrência.

O relatório do processo aponta que a empresa admitiu estar o item com o condutor e cobrou taxa para devolução, mas depois encerrou o atendimento alegando que a entrega tinha sido realizada ao porteiro. A Uber ainda alegou que atua apenas como "plataforma de tecnologia, sem vínculo de subordinação com o motorista".

Apesar de a ação ter sido julgada improcedente em primeiro grau por ausência de nota fiscal, o recurso do consumidor foi acolhido pela Turma Recursal.

O juiz relator Marcos Antonio Tenório destacou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Código de Defesa do Consumidor. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os aplicativos de intermediação que organizam e lucram com a prestação de serviços integram a cadeia de consumo e respondem solidariamente pelas falhas ocorridas no âmbito de sua atividade [...] A tese de culpa exclusiva de terceiro não se sustenta quando a falha decorre de motorista inserido na própria plataforma", registrou.

"Se o sistema da plataforma permite que a corrida seja encerrada como concluída sem a confirmação do código de segurança, trata-se de falha estrutural do próprio serviço, cujo risco é inerente à atividade empresarial da ré e não pode ser transferido ao consumidor. A situação ultrapassa o simples aborrecimento: o autor da demanda contratou serviço de entrega para cliente próprio, teve a mercadoria extraviada, foi induzido a erro pelo suporte da plataforma [...] e ainda se viu na necessidade de registrar boletim de ocorrência e acionar o Judiciário para ver seu direito reconhecido", concluiu o relator.

A Uber do Brasil foi condenada ao ressarcimento de R$ 449,90 por danos materiais e ao pagamento de R$ 3 mil por danos morais, corrigidos pela taxa Selic, além do pagamento de 10% de honorários advocatícios sobre a condenação. A reportagem procurou a Uber para explicações sobre o caso, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno.

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