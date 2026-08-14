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Aniversário

Colégio Santa Maria celebra 70 anos com concerto de João Carlos Martins e presença especial

A instituição reúne autoridades, famílias, ex-alunos e personalidades, como Gabriel Chalita, em uma programação dedicada às sete décadas de história

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Unidade do Colégio Santa Maria localizada em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.Unidade do Colégio Santa Maria localizada em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. - Foto: Valdenio Atanásio

O Colégio Santa Maria, tradicional instituição de ensino pernambucana, celebra em agosto seus 70 anos de trajetória com uma programação especial. São homenagens, memória, música, literatura e momentos de confraternização com a comunidade escolar.

O destaque da programação pode ser visto na próxima segunda-feira (17), às 19h, no Teatro do Colégio Santa Maria, em Boa Viagem, com a presença de duas personalidades de renome da cultura e da educação brasileira: o maestro João Carlos Martins, um dos maiores intérpretes de música clássica do país, e o escritor, professor e poeta Gabriel Chalita.

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A presença do maestro João Carlos Martins confere à celebração um significado especial. Reconhecido internacionalmente por sua trajetória como pianista e maestro, João Carlos Martins tornou-se também um símbolo de superação, paixão pela música e capacidade de transformar desafios em novos caminhos.

Ao lado dele estará Gabriel Chalita, escritor, professor, poeta e um dos nomes brasileiros que têm dedicado sua trajetória à reflexão sobre educação, valores, relações humanas e formação.

O evento reúne diferentes gerações. São alunos, famílias, professores, colaboradores, ex-alunos, autoridades e convidados que estarão juntos para celebrar o aniversário do colégio. Depois da apresentação, será realizado o corte do bolo comemorativo, seguido de um coquetel para convidados.

Uma história que começou em Boa Viagem

Fundado em 1956 pela educadora Maria das Dores Muniz de Melo, o Colégio Santa Maria iniciou sua trajetória em uma pequena unidade na Rua dos Navegantes, em Boa Viagem.

Ao longo das décadas, o projeto cresceu e ganhou uma sede própria no coração de Boa Viagem, em um complexo formado por três edifícios. A instituição contabiliza, ao longo de sua história, mais de 20 mil estudantes formados.

Após o falecimento da fundadora, o legado passou a ser conduzido por sua sobrinha, a também educadora Rosa Amélia Muniz, que deu continuidade ao projeto iniciado pela tia. Em 2016, o Santa Maria também expandiu sua presença com a inauguração da Unidade Reserva do Paiva, ocupando o bairro planejado.

Em 2022, o Colégio Santa Maria passou a integrar o Grupo SEB, um dos maiores grupos educacionais do Brasil, presidido pelo empresário Chaim Zaher. A integração ampliou as possibilidades de inovação e fortaleceu o compromisso da instituição com uma educação conectada às transformações do mundo contemporâneo.

“Chegar aos 70 anos representa muito mais do que celebrar a passagem do tempo. É reconhecer o impacto que o Colégio Santa Maria teve na vida de milhares de estudantes e famílias e reafirmar diariamente nosso compromisso com uma educação de excelência, humana e transformadora. Celebrar esse momento ao lado de personalidades como João Carlos Martins e Gabriel Chalita torna essa história ainda mais especial, porque nos permite falar sobre educação também por meio da arte, da cultura e da emoção”, destaca Iranete Santos, diretora-geral do Colégio Santa Maria.

Sete décadas celebradas com Pernambuco

E a celebração seguirá além de agosto. No dia 27 de setembro, o Colégio realizará a Corrida da Família, reunindo pais, estudantes, ex-alunos, amigos e toda a comunidade em uma manhã de integração e celebração. A concentração será às 6h, na Unidade Boa Viagem, com percursos de 3 km e 5 km pela Via Mangue. O evento será aberto ao público, com inscrições pela bio do instagram do colégio.

Serviço

70 anos do Colégio Santa Maria
Noite comemorativa — João Carlos Martins e Gabriel Chalita
17 de agosto | 19h
Teatro do Colégio Santa Maria – Boa Viagem
Apresentação especial, corte do bolo comemorativo dos 70 anos e coquetel para convidados.

 

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