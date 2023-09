Colégio São Bento de Olinda celebra 70 anos de história

A- A+

Parte importante da história pernambucana, o Colégio São Bento de Olinda celebra nesta sexta-feira (22), 70 anos desde a data de sua fundação, no dia 22 de setembro de 1953. Para comemorar o jubileu de platina, uma missa de eucaristia foi realizada nesta quinta-feira (21).

O evento religioso aconteceu no Mosteiro de São Bento, também na cidade histórica, e foi conduzido pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson. Durante a celebração, diversos alunos e ex-alunos marcaram presença no local.

Celebração foi realizada por Dom Paulo Jackson | Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Entre eles, o Reverendíssimo Dom Luiz Pedro Soares, que hoje é o Abade do Mosteiro de São Bento de Olinda.

“Acredito que o Colégio de São Bento tem cumprido sua missão e atingido seus objetivos. Hoje damos graças a Deus pela alegria de estar celebrando essa festa”, afirmou.

Para Dom Luiz, a instituição de ensino se destaca por sua formação educacional, que permite a formação de cidadãos preparados para o futuro.

“São 70 anos de dedicação à sociedade pernambucana e ao Brasil. Também temos alunos em vários cantos do mundo. Desde o começo o colégio tem a missão de formar cidadãos comprometidos com a ética e com a prática da justiça. Comprometidos com a democracia, os valores humanos e cristãos comprometidos com uma vivência da fé, para os que são católicos”, completou.

Ex-aluno do São Bento, Ricardo Moreira, que é membro da Academia de Artes e Letras de Pernambuco, foi um dos presentes no evento. Para ele, relembrar os momentos vividos na escola é motivo de emoção. “Foram 10 anos aqui dentro. São muitas memórias, é o lugar onde conheci minha mulher e conquistei várias amizades que levo para a vida toda”, comentou.

As comemorações dos 70 anos do colégio seguem nesta sexta-feira (22), com a realização de uma festa dentro da instituição de ensino. O evento está sendo organizado por ex-alunos e será aberto para a população olindense.

