A- A+

Saúde Colesterol: seis alimentos que ajudam a controlar os níveis e quanto consumir Fibras, gorduras boas e vegetais estão entre os principais aliados na prevenção de doenças cardiovasculares

Controlar o colesterol não depende apenas de remédios. A alimentação tem papel central na prevenção do aumento do LDL (colesterol “ruim”), responsável por elevar o risco de infarto e AVC.

Especialistas recomendam priorizar alimentos ricos em fibras e gorduras insaturadas. Veja seis opções e as quantidades ideais:

1. Aveia

Rica em beta-glucana, uma fibra solúvel que ajuda a reduzir a absorção de colesterol no intestino.

Quanto consumir: 3 colheres de sopa por dia (cerca de 30 g).

2. Leguminosas (feijão, lentilha, grão-de-bico)

Fornecem fibras e proteínas vegetais, auxiliando no controle do LDL.

Quanto consumir: 1 concha média por dia (aproximadamente 100 g cozidos).

3. Oleaginosas (nozes, castanhas, amêndoas)

Contêm gorduras boas que ajudam a melhorar o perfil lipídico.

Quanto consumir: 1 punhado pequeno por dia (cerca de 30 g).

4. Peixes gordurosos (salmão, sardinha, atum)

Fonte de ômega-3, que reduz triglicerídeos e protege o coração.

Quanto consumir: 2 a 3 porções por semana (100 a 150 g por porção).

5. Abacate

Rico em gordura monoinsaturada, contribui para elevar o HDL (colesterol “bom”).

Quanto consumir: 2 a 4 colheres de sopa por dia.

6. Verduras de folhas verdes e vegetais crucíferos

Espinafre, couve e brócolis são ricos em fibras e antioxidantes.

Quanto consumir: pelo menos 2 porções por dia (cerca de 1 prato de sobremesa)

Quanto de fibra é necessário?

Diretrizes nutricionais indicam ingestão diária de 20 a 30 gramas de fibras, somando frutas, verduras, grãos integrais e leguminosas.

Veja também