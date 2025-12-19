A- A+

Natal Coleta de lixo do Recife tem caminhões iluminados que circulam por bairros da cidade Ação natalina da Emlurb acontece neste sábado (20) e percorre Zonas Norte e Sul

Os caminhões da coleta de lixo do Recife vão ganhar iluminação natalina e circular por diversos bairros da cidade neste sábado (20), a partir das 18h30. A iniciativa, promovida pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), contará com seis veículos decorados, que sairão da garagem da Guabiraba e percorrerão um trajeto de 32 quilômetros.

Percurso cruza diferentes regiões da cidade

A ação vai atravessar bairros das Zonas Norte e Sul do Recife, passando por importantes avenidas e pontos históricos da capital. Ao longo do percurso, os caminhões seguem realizando o serviço regular de coleta de resíduos, ao mesmo tempo em que levam a iluminação temática às ruas.

Tradição mantida há cinco anos

De acordo com a Emlurb, a iniciativa é realizada há pelo menos cinco anos e faz parte das ações do período natalino da cidade. Além do simbolismo da decoração, a atividade reforça o papel dos serviços de limpeza urbana no cotidiano da população.

Roteiro da ação

O trajeto inclui vias como a Avenida Dois Irmãos, Avenida 17 de Agosto, Avenida Rui Barbosa, Avenida Agamenon Magalhães, Avenida Boa Viagem, Avenida Engenheiro José Estelita, Cais de Santa Rita e segue até o Marco Zero, no Bairro do Recife.

Com informações da assessoria

