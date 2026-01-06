A- A+

Região Metropolitana Coleta de lixo em Olinda terá câmeras e localização em tempo real Prefeitura do município cobra melhorias da empresa responsável e intensifica fiscalização nas dez RPAs

A Prefeitura de Olinda, Região Metropolitana do Recife, formalizou junto à empresa responsável pela coleta de resíduos no município um conjunto de medidas de aprimoramento do serviço, com foco em mais controle, rastreabilidade e transparência para a população.

Entre as determinações encaminhadas no novo documento, na última segunda-feira (5), estão: reestruturação operacional da coleta, com avaliação de necessidade de ampliação de frota conforme o planejamento do serviço, implantação de câmeras nos caminhões e uso obrigatório de sistema de GPS nos veículos.

As medidas fazem parte das ações de gestão para elevar o padrão de fiscalização e garantir maior previsibilidade da coleta em todas as regiões da cidade.

Medidas

A prefeitura diz que o objetivo é corrigir falhas e manter o serviço regular. Por isso, foi estabelecido prazo de 30 dias para implementação completa das medidas operacionais e tecnológicas, com acompanhamento técnico e fiscalizações reforçadas.

A gestão municipal informou, ainda, que está intensificando a fiscalização motorizada nas dez Regiões Político-Administrativas (RPAs), ampliando o monitoramento em campo e a verificação do cumprimento das rotas e horários previstos.

Paralelamente, para reduzir impactos imediatos e atender as áreas mais afetadas, a prefeitura afirma que iniciou uma operação complementar de reforço, direcionando esforços adicionais para recompor a normalidade do serviço.

A gestão reforçou que o compromisso é com a população e que seguirá atuando com gerência, fiscalização e melhoria contínua, assegurando que o serviço seja executado com eficiência e com evidências verificáveis.

Como os moradores podem colaborar?

Denúncias, reclamações ou solicitações podem ser registradas na Ouvidoria — 0800 0020202. Ao informar, se possível, envie bairro, rua, ponto de referência e horário para agilizar o atendimento.

