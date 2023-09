Coleta de óleo de fritura se transforma em ajuda para Imip; veja como

A- A+

Há 15 anos, uma importante ação de impacto socioambiental beneficia o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) por meio do programa "Mundo Limpo", da empresa ASA. Ele permite que estabelecimentos que precisam descartar óleo de fritura, doem o material para a fabricante de produtos de limpeza.

O resíduo é reciclado e utilizado na produção de sabão. O valor financeiro economizado pela corporação é revertido ao Imip, contribuindo mensalmente com a manutenção da qualidade do seu atendimento e serviços – o que a faz ser considerada uma Empresa Solidária.

Desde o início da parceria, em 2008, a ASA vem contribuindo de maneira expressiva através das doações.

“A lei estabelece a obrigatoriedade do correto descarte do óleo de fritura dos estabelecimentos e residências. Pensando na sua responsabilidade socioambiental, o grupo ASA criou há 15 anos, em parceria com o Imip, o projeto Mundo Limpo, onde a empresa coleta e recicla de forma gratuita o óleo de fritura usado nos estabelecimentos e ainda contribui mensalmente com a manutenção da qualidade do atendimento do hospital, como empresa solidária”, destaca a representante da Fundação Alice Figueira de Apoio ao Imip (FAF), Ana Cláudia Figueira.

Os serviços prestados pela ASA são gratuitos, assim como os equipamentos disponibilizados. Os coletores (bombonas), possuem capacidade de armazenamento de 50 litros de óleo de fritura usado de maneira segura e a coleta é realizada pela frota de caminhões por meio de agendamentos.

De 2008 até julho deste ano, a ASA coletou mais de 10 milhões de litros de óleo e preservou mais de 260 bilhões de litros de água.

“A ASA tem o objetivo de trabalhar de modo que gere benefícios a todas as partes envolvidas. Sabemos do alto potencial de contaminação e poluição do óleo de fritura usado. Um litro do resíduo tem capacidade de contaminar até 25 mil litros de água, o que reduz a disponibilidade deste recurso tão relevante para a sobrevivência das pessoas da atual e das futuras gerações. Precisamos agir neste momento, com ações conscientes e consistentes de descarte final ambientalmente adequado”, destaca o Coordenador Ambiental e de Responsabilidade Socioambiental do Grupo ASA, Jorge Muniz.

Veja também

MUNDO América Latina tem número recorde de migrantes menores de idade, alerta Unicef