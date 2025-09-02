A- A+

Zona Sul do Recife Coletivo Artes Pão e Tinta promove evento multicultural no Pina a partir desta sexta (5) Festival celebra 50 anos do hip-hop e homenageia Josué de Castro e Chico Science

A comunidade do Bode, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, sediará a 13ª edição do Festival Internacional de Artes Pão e Tinta, marcado para ocorrer a partir desta sexta (5) até o próximo domingo (7).

Com o tema “Quebrada de Mar e Mangue”, o evento, promovido pelo coletivo Pão e Tinta, celebra os 50 anos do hip-hop e homenageia dois nomes fundamentais da cultura e do pensamento revolucionário brasileiro: Josué de Castro e Chico Science.





Na programação, 30 artistas do graffiti – entre nomes pernambucanos e convidados nacionais e internacionais – transformarão o bairro em grandes murais urbanos com mensagens de identidade, preservação ambiental e ancestralidade.

O evento também contará com shows, batalhas de rima, rodas de diálogo, oficinas e uma programação especialmente voltada à acessibilidade, como oficinas de graffiti em Libras e painéis táteis para pessoas com deficiência visual.

O momento ainda contará com abertura de um leilão, que tem o objetivo de democratizar o acesso à arte e arrecadar fundos para ações culturais na comunidade. Cada artista convidado do festival também doará uma obra para compor o acervo da Pinacoteca do Coletivo Pão e Tinta, uma coleção que nasce e permanece nas periferias.

As atividades acontecem no Espaço Cultural do Bode, na Praça Central do Bode, no Auditório do Centro Comunitário do Bode, na Praça da Bala e em outros pontos da comunidade.

“Quando nós fazemos essa manifestação cultural dentro da comunidade, estamos também fazendo um debate importante sobre o direito ao território, ou seja, a gente está usando a arte como ferramenta de demarcação de território para debater direito ao território e direito à cidade”, declarou Matheus Drama, integrante do Coletivo Pão e Tinta.

Programação

Sexta-feira (5)

18h - Abertura

- Leilão

- Cultural

Sábado (6)

9h - Mutirão social

- Abertura de painéis

- Oficina com Bizarro

- DJ no Rolê durante o mutirão

- Batalha da escadaria

Domingo (7)

9h - Mutirão de Grafitti

18h - Cultural

- Batalha de TAG

- Leilão

20h - Encerramento

