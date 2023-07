Coletivo de busca por pessoas desaparecidas localiza 22 corpos em fossas clandestinas

A- A+

Um coletivo de busca por pessoas desaparecidas localizou várias fossas clandestinas com pelo menos 22 corpos em Tamaulipas, um estado no norte do México atingido pela violência ligada ao crime organizado, informaram as autoridades nesta segunda-feira (17).

A descoberta foi realizada em um prédio de Reynosa, cidade fronteiriça com os Estados Unidos onde o coletivo trabalha desde sexta-feira passada.

"Foram encontradas exatamente 11 fossas nesse período e calcula-se que podem ser 22 corpos", disse à televisão Milenio Jorge Cuéllar, porta-voz em temas de segurança do governo de Tamaulipas.

Cuéllar acrescentou que o Ministério Público local está a cargo das investigações e que posteriormente um balanço final do número de corpos encontrados será divulgado.

Detalhou que a maioria das osssadas estão enterradas na região há entre dez e 14 meses.

Motivados pelo desespero e pela falta de resultados das investigações, familiares de desaparecidos buscam por conta própria os seus entes queridos, geralmente em locais inóspitos do país onde vão com picaretas e pás.

Na fronteira com os Estados Unidos, Tamaulipas é sede de constantes confrontos entre grupos do crime organizado que disputam as lucrativas rotas de tráfico de drogas.

Em março, quatro americanos foram sequestrados na cidade de Matamoros por supostos narcotraficantes.

Com aproximadamente 13.000 registros, Tamaulipas é o segundo estado mexicano com maior número de pessoas desaparecidas depois de Jalisco, que soma 14.987 casos.

No total, o México tem 110.000 casos de pessoas desaparecidas de 1962 até agora, uma "tragédia humana" segundo as Nações Unidas.

O país registra mais de 350.000 assassinatos, a maioria atribuído às organizações criminosas, desde o lançamento de uma polêmica estratégia militar antidrogas em dezembro de 2006.

