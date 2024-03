Coletivo Unificados Pela População em Situação de Rua busca nvos parceiros e doadores

A- A+

O coletivo Unificados Pela População em Situação de Rua está em busca de novos parceiros e doadores para seguir ajudando a população de rua da Região Metropolitana do Recife. Atualmente, o coletivo precisa principalmente de doações que viabilizem a manutenção do funcionamento da sede, que fica no bairro de Sanro Amaro, área central do Recife.

O Unificados existe desde 2016 e é integrado atualmente por 52 projetos da sociedade civil organizada, além de grupos informais de trabalho e suporte à população em situação de rua do Recife. Contudo, com a diminuição das doações e o aumento das despesas das ações e projetos, a ONG corre o risco de fechar a sede por falta de recursos para mantê-la.

Desde 2023, o coletivo mantém a sede em funcionamento como um espaço colaborativo no qual vários projetos, que não possuem sede própria, atuam com atendimentos e preparo de refeições. Por isso, o fechamento da base do Centro Unificados prejudicaria não apenas o coletivo, mas diversas outras iniciativas que utilizam o espaço.

"Nossa sede é um espaço de colaboração, onde os grupos se ajudam, ofertam atendimentos e produzem mais de mil refeições por semana para atender quem precisa. Mas, caso tenhamos que fechá-la, os maiores prejudicados não serão os projetos, mas as pessoas em situação de rua que são atendidas e alimentadas por essa construção coletiva", afirmou o presidente do Unificados, Rafael Araújo.

Ações coletivas

Após uma grande ação, que durou mais de dois anos e chegou a distribuir 3.500 refeições por dia durante a pandemia, o coletivo também deu suporte a várias comunidades atingidas pelas fortes chuvas em 2022.



Atualmente, além de um projeto de moradia para pessoas em situação de rua em cooperação com a ONG Samaritanos, o Unificados atua com distribuição de alimentos nas ruas e na Casa do Pão, onde também oferece serviços de banho e atendimentos de saúde todos os sábados.

No Unificados, são quase 50 projetos reunidos para articular e potencializar suas ações. Além de representar a manutenção de um espaço colaborativo, a sede pode ser utilizada por todos os grupos e oferta diariamente alimentação, banho, roupas limpas, atendimentos em saúde e jurídicos, cursos e oficinas para obtenção de emprego e renda.

Serviço:

Unificados Pela População em Situação de Rua

PIX para doações : 44.908.842/0001-11 (CPF)

Endereço da sede: Rua Major Codeceira, 74, Santo Amaro, Recife.

Para mais informações: Rafael Araújo, presidente do Unificados (8) - 99612-9898.

